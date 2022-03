Nie tylko Glik. Wielkie poświęcenie polskich piłkarzy. "Goi mu się jak na psie"

Selekcjoner Czesław Michniewicz na marcowe zgrupowanie powołał 33 zawodników, ale jeszcze przed jego rozpoczęciem wypadli mu Karol Świderski i Maciej Rybus. Po meczu towarzyskim ze Szkocją z kolei niezdolni do gry byli Bartosz Salamon i Arkadiusz Milik, a walkę z czasem toczył Krzysztof Piątek.

Jak się okazuje, to nie były jedyne problemy zdrowotne wśród Biało-Czerwonych, bo kolejne pojawiały się już w trakcie barażu ze Szwedami. Największym pechowcem był Kamil Glik, który miał uraz jeszcze przed meczem, a w jednej z pierwszych akcji spotkania jeszcze go prawdopodobnie pogłębił.

- Od kiedy byłem kontuzjowany? Od pierwszej minuty. Przy pierwszym kontakcie z piłką poczułem ból i to naprawdę silny. Nie wiem, czy jeszcze w tym sezonie zagram, myślę, że ze dwa-trzy tygodnie na pewno będę pauzował. Jestem przekonany, że dość mocno naderwałem mięsień. No ale nic. Było mi ciężko zagrać piłkę, zrobić jakiekolwiek przyspieszenie. Nie wiedziałem i wahałem się, czy już prosić o zmianę. Zaciskałem zęby, starałem się pomóc drużynie na tyle, ile mogłem. Mimo że byłem tylko na 50 procent gotowy w tym meczu - opowiadał Glik w pomeczowej rozmowie z TVP Sport.

Glik, Lewandowski, Bereszyński, Bielik i Piątek z urazami. Wielkie poświęcenie Polaków

Nieco później o poświęceniu Glika i jego kolegów więcej powiedział Czesław Michniewicz, który był gościem "Hejt Parku" w Kanale Sportowym.

- Wiedziałem, że Kamil ma problem, ale też, że jak mu nogi nie urwą, to będzie grał. Gdy rozpoczęliśmy rozgrzewkę stopera w 5. minucie to bałem się, że ta zmiana nastąpi za wcześnie - nie ukrywał selekcjoner kadry. - Myśleliśmy, jak to zrobić - czy cofnąć Bielika i dać Krychowiaka, ale Krychowiaka nie daliśmy od początku, bo nie miał sił na cały mecz. A tu musiałby grać prawie 90 minut, a może i dłużej. W przerwie doszły kolejne problemy, bo kontuzje zgłosili Bereszyński i Bielik. Nie było wiadomo, czy dotrwają do końca.

- Kamil jest fantastyczny. Rozmawiałem z nim o jego problemach zdrowotnych, ale on mówił, żeby się niczym nie martwić i zrobi wszystko, aby zagrać - dodawał o Gliku trener Biało-Czerwonych.

Kolejne kłopoty ze zdrowiem, oprócz tych z kolanem, miał we wtorek także Robert Lewandowski. - Lewy miał problem z mięśniami międzyżebrowymi. Pytałem go po kolacji, czy szykuje się do grania, a on mówi, że jeszcze nie wie, ale może rozegra 60 minut, trzy strzeli i zejdzie - żartował Michniewicz.

Selekcjoner zdradził również, że do jego dyspozycji był w razie potrzeby Krzysztof Piątek, który zrobił wszystko, aby być zdolnym do gry mimo rany w okolicach ścięgna Achillesa.

- Była możliwość, żeby zagrał. Załatwił u doktora takie urządzenie, które przyspieszało gojenie ran przy choćby mocnych oparzeniach. I przyznał, że goi mu się jak na psie. Na początku jednak utykał, a lekarz wówczas kazał mu normalnie chodzić, bo inaczej by nie zagrał. Walczył z czasem, wyciął sobie część buta, aby móc normalnie włożyć stopę i w razie konieczności był gotów wejść na boisko - powiedział Czesław Michniewicz.