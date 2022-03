Michniewicz skomentował kontrowersje wokół reprezentanta Polski. "Ja mu wierzę"

Po zwycięskim barażu ze Szwecją (2:0) o mistrzostwa świata w Katarze selekcjoner Czesław Michniewicz odpowiadał na pytania w pomeczowych wywiadach, na konferencji prasowej, a na koniec również w "Hejt Parku" na Kanale Sportowym.

Michniewicz zaczepiony o Świderskiego. "Wierzę mu, że coś z jego zdrowiem było nie tak"

Selekcjoner został zapytany przez byłego reprezentanta Polski Wojciecha Kowalczyka o to, czy otrzymał gratulacje od Karola Świderskiego. Miała to być w jego wykonaniu "zaczepka" na temat kontrowersyjnej nieobecności napastnika Charlotte FC, który na zgrupowaniu kadry nie pojawił się z powodu urazu, a następnie w sobotę wystąpił w meczu MLS z FC Cincinnati (2:0), w którym dodatku strzelił dwa gole.

- Karol pisał przed meczem i po meczu, mam z nim super relacje - odpowiedział Michniewicz.

Michniewicz ujawania, co powiedział Kuleszy tuż po meczu. "Wiem, ile wycierpiałeś"

- Wierzę mu, że coś z jego zdrowiem było nie tak i sam wiesz, grając w piłkę, że pierwsze godziny po kontuzji są najważniejsze. Musiał przejść badania, a musiałby też spędzić 20 godzin w samolocie. Nie był gotowy na ten mecz i ja mu wierzę. To skromny, prosty chłopak - tłumaczył selekcjoner kadry, który odniósł się także do tematu selekcji przed kończącym rok 2022 mundialem w Katarze.

- Na mistrzostwa świata pojedzie 23 czy 25 zawodników. Rywalizacja jest duża i nikogo nie trzeba będzie prosić, by przyjechał na reprezentację. Z niektórych trzeba będzie rezygnować i to będzie dla nich bolesne. Ale teraz Liga Narodów i każdy będzie miał szansę się pokazać. Teraz to był zwariowany czas. To był jeden mecz, nie było marginesu błędu. Albo byłeś zwycięzcą, albo nie jechałeś na mistrzostwa - podsumował Czesław Michniewicz.