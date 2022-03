Szwecja jak mantrę powtarza jedno słowo Michniewicza. "Zabolało"

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór pokonała na Stadionie Śląskim 2:0 Szwecję w finale baraży o awans do mistrzostw świata. To właśnie Biało-Czerwoni wywalczyli awans do najważniejszej imprezy piłkarskiej czterolecia. Bramki dla naszego zespołu zdobyli Robert Lewandowski i Piotr Zieliński.

Szwedzi rozbici po porażce z Polakami. Zabolały ich słowa Czesława Michniewicza

Czesław Michniewicz, który miał zaledwie kilka dni na przygotowanie zespołu do arcyważnego spotkania, zrobił to znakomicie. Polacy zagrali najlepszy mecz od wielu miesięcy. Umiejętnie się bronili, gdy Szwedzi przejmowali inicjatywę, a także skutecznie kontratakowali. Potrafili także wykorzystać błędy rywali, o czym najlepiej świadczy bramka zdobyta przez Piotra Zielińskiego. Pomocnik Napoli przejął piłkę po błędzie Danielssona i po chwili pewnie pokonał Robina Olsena.

Michniewicz nie wytrzymał. Zaatakował dziennikarzy. "Co on pier... za głupoty"

Bardzo rozczarowane porażką drużyny "Trzech Koron" są szwedzkie media. Niemal wszystkie gazety i portale powtarzają słowa Czesława Michniewicza. Selekcjoner reprezentacji Polski po meczu stwierdził, że gra szwedzkiej drużyny jest przewidywalna.

- Wiedzieliśmy, jak zagra szwedzka drużyna. Mają dobrych zawodników, ale grają w przewidywalny sposób. Kiedy widziałeś kilka meczów Szwecji, od razu wiesz, jak będą się zachowywać. Mają taki sam sposób budowania gry w meczu po meczu - powiedział polski trener, cytowany przez aftonbladet.se.

- Jeśli szwedzka drużyna znajdzie się pod presją, to prawie zawsze zachowują się tak samo - grają długą piłkę. Napastnicy trzymają się jak najbliżej naszej bramki, aby odbierać te wysokie piłki - dodał Michniewicz.

Szwedzi cytują także wypowiedź Michniewicza, który stwierdził, że wolał grać z ich reprezentacją w barażu, a nie z Czechami. Dlaczego? Właśnie dlatego, że Szwedzi są bardziej przewidywalni.

- Przeanalizowaliśmy oba zespoły, z którymi mogliśmy zmierzyć się zarówno z Czechami, jak i Szwecją. Wolałem Szwecję. Czechom trudniej jest przeanalizować, co zrobią. Zmieniają taktykę w zależności od przeciwnika – powiedział.

Piotr Piotrowicz, były piłkarz i trener, znawca ligi szwedzkiej i tamtejszego futbolu, stwierdził we wpisie na Twitterze, że słowa Czesława Michniewicza "zabolały" Szwedów. Na dowód pokazał kilka nagłówków dzisiejszych wydań szwedzkich gazet.

