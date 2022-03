Polacy mieli szczęście? Oto "prawdziwy" wynik meczu ze Szwecją

Reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa świata w Katarze. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza wygrała w Chorzowie decydujący o awansie mecz ze Szwecją. Polacy pokonali ekipę ze Skandynawii 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Tym samym polska kadra zrewanżowała się Szwedom za porażkę 2:3 podczas EURO 2020.

"To awans im. Czesława Michniewicza. Lot do Kataru był pełen komplikacji. Poprzedni pilot - Paulo Sousa - uczył się sterować tą reprezentacyjną maszyną już po starcie. Później był zawód podczas Euro. Następnie zabrakło paliwa z Węgrami i konieczne było międzylądowanie w barażach. I nikt się nie spodziewał, że ten pilot postanowi oddać stery komuś innemu. Michniewicz za ten ster chwycił. Turbulencje go nie ominęły, ale wylądował bezpiecznie. To czas, by bić brawo" – pisał po tym meczu Dawid Szymczak.

Polacy zagrali dobre spotkanie i oprócz sytuacji bramkowych stworzyli sobie kilka groźnych akcji, również po stałych fragmentach gry. Parę razy gości musiał ratować Robin Olssen. Zwłaszcza krótko po zdobyciu drugiego gola Polacy na chwilę przycisnęli i mogli już wtedy rozstrzygnąć losy awansu na mundial. - Szwedzi mają szczęście, że przegrali tylko 0:2, a nie 0:4, bo Olsen w końcówce dokonywał cudów - twierdzi w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem były reprezentant Polski Jacek Bąk.

Polacy zachowali czyste konto, ale to nie znaczy, że Szwedzi nie mieli sytuacji. Świadczy o tym ocena, jaką wystawiliśmy po meczu Wojciechowi Szczęsnemu. Gdyby nie on, to na pewno z co najmniej jednym golem na koncie mecz kończyłby Emil Forsberg. Miał on dwie stuprocentowe szanse. " Tym razem Szczęsny zachował jednak zimną głowę i popisał się kilkoma świetnymi paradami. W 18. minucie zatrzymał Forsberga, ale prawdziwy kunszt pokazał w 58. minucie przy strzale tego samego gracza z ostrego kąta" – przypomina na Sport.pl Antoni Partum.

Powinno być 2:1, ale Szwedzi byli nieskuteczni

To, że Polakom pomogło trochę szczęście, potwierdzają też liczby, a mianowicie współczynnik goli oczekiwanych. Jest to parametr określający liczbę bramek, jaką powinna zdobyć drużyna w danym meczu. Im łatwiejsza sytuacja do zdobycia gola, tym współczynnik xG jest wyższy. Pod uwagę bierze się np. miejsce, z jakiego oddany został strzał, część ciała, którą został on oddany, czy rodzaj ostatniego podania. Współczynniki z każdej sytuacji sumuje się i w ten sposób wylicza się, ile goli powinna zdobyć dana drużyna.

Dane z meczu Polska – Szwecja przedstawiło na Twitterze konto "The xG Philosophy". Według autorów współczynnik xG dla Polski wynosił 1.92. Jeśli to zaokrąglić, to można powiedzieć, że Polacy byli skuteczni i wykorzystali to, co mieli wykorzystać. Strzelili dokładnie tyle goli, ile powinni.

Inaczej sprawa przedstawia się u Szwedów. Ich współczynnik wynosił 1.10. To oznacza, że im akurat skuteczności zabrakło, a "zasłużyli" na jednego gola. Nadal jednak jest to wynik niższy od tego, który uzyskali Polacy. Można więc wysnuć wniosek, że biorąc pod uwagę liczbę i jakość stworzonych sytuacji, to Polska wygrała ten mecz zasłużenie. Liczby po zaokrągleniu jednak wskazują, że bardziej sprawiedliwym wynikiem byłoby nie 2:0, ale 2:1.

