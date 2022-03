Michniewicz nie wytrzymał. Zaatakował dziennikarzy. "Co on pier... za głupoty"

We wtorkowy wieczór na twarzy Czesława Michniewicza pojawiły się łzy szczęścia. Selekcjoner reprezentacji Polski mógł cieszyć się z wygranej w barażu ze Szwecją 2:0 i awansu na mistrzostwa świata.

Po spotkaniu selekcjoner reprezentacji Polski wybuchł jednak w wywiadzie z TVP. W rozmowie z Jackiem Kurowskim nie gryzł się w język. Wypomniał mu m.in. nieprzychylne komentarze, gdy otrzymał nominację na stanowisko selekcjonera.

W nocy Michniewicz był też gościem "Hejt Parku" w Kanale Sportowym, gdzie wyjaśnił, dlaczego użył ostrych słów. Jak się okazuje, chodzi nie tylko o sam wywiad, ale też o krytykę jego osoby ze strony grupy dziennikarzy. Pod koniec stycznia, w momencie nominacji Michniewicza na selekcjonera, wrócił temat jego 711 połączeń telefonicznych z "Fryzjerem", szefem piłkarskiej mafii, która ustawiała ligowe mecze na początku XXI wieku.

- Rozumiem, że ktoś może być do mnie negatywnie nastawiony. Taka ekipa zgredów [tu Michniewicz wymienił nazwiska dziennikarzy - red.]. Oni mogą mnie w różnych kwestiach oceniać, tylko sportowo, ale niech nie oceniają mnie jako człowieka, bo nie mają do tego prawa, tym bardziej gdy sam leżałeś w krzakach pod redakcją pobity przez pewnego męża... - wygarniał Michniewicz.

- Wygrywamy bardzo trudny mecz, a on mówi, że zawodnicy nie wiedzieli, w jakim systemie zagrają. Co on p... za głupoty? - oburzał się selekcjoner kadry.

Michniewicz opowiedział też o swoich uczuciach po ostatnim gwizdku Daniele Orsato, gdy na jego twarzy pojawiły się łzy. - Przed oczami przeszło mi całe życie. Przypomniałem sobie, skąd wyszedłem i dokąd zaszedłem. Nie miałem siły się cieszyć, ale chciałem popatrzeć, jak inni się cieszą - na sztab, na drużynę, na kibiców, jak przeżywają tę piękną chwilę. A ja romantycznie cofnąłem się do początków, jak zaczynałem pracę najpierw jako zawodnik, później jako trener, i ile mnie to kosztowało, żeby być w tym miejscu, w którym byłem dzisiaj o 23:00 - opowiadał.

- Najprzyjemniejsza chwila oprócz zwycięstwa była dzisiaj taka, gdy siedziałem sobie na ławce i patrzyłem na radość piłkarzy, sztabu, kibiców, a Wojtek podszedł do mnie i powiedział: "Trenerze, zasłużyłeś na to! Doceniamy twoją pracę - na zgrupowaniu i po zostaniu selekcjonerem". Te wszystkie podróże, spotkania... Cieszę się, że zawodnicy to doceniają, a Wojtek nie musiał tego mówić, bo i tak jest pierwszym wyborem - relacjonował Czesław Michniewicz.

Losowanie grup mistrzostw świata już w piątek 1 kwietnia w Katarze. Polacy będą losowani z trzeciego koszyka.