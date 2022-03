Michniewicz zachwala reprezentanta Polski. "Sreberko. Mój człowiek od trudnych zadań"

Sebastian Szymański znów dostał szansę w reprezentacji Polski. Przez poprzedniego selekcjonera Paulo Sousę był regularnie pomijany. We wtorkowy wieczór Szymański wrócił do kadry i zagrał bardzo dobry mecz ze Szwecją.

- Ofensywny pomocnik Dynama Moskwa kolejny raz udowodnił, że poprzedni selekcjoner Paulo Sousa popełnił błąd, szybko rezygnując z jego usług. Szymański był aktywny i starał się ciągnąć grę do przodu. Mógł mieć asystę w 26. minucie, ale Cash fatalnie skiksował. Na początku drugiej połowy to właśnie Szymański podawał do Krychowiaka, który został sfaulowany w polu karnym. Był naszym najjaśniejszym punktem w ofensywie - napisał w ocenach Antoni Partum, dziennikarz Sport.pl.

"Sebastian Szymański to mój człowiek, od trudnych zadań"

Sebastiana Szymańskiego pochwalił również trener Czesław Michniewicz.

- Sebastian to mój człowiek od trudnych zadań. Nie byłem zaskoczony tym, jak wpasował się w mecz. Ja go dobrze znam, jego potencjał, co potrafi. Przyjechał na zgrupowanie przybity całą tą nagonką z jego grą w Rosji. Wiedziałem, że ten chłopak mi bardzo pomoże. W tym meczu nie było lewego wahadłowego. Sebek był trochę wahadłowym, skrzydłowym i dziesiątką. I wszędzie biegał, takie sreberko. Im dłużej trwa mecz, tym Szymański jest świeższy i widać wtedy jego przewagę - przyznał Czesław Michniewicz na antenie "Kanału Sportowego".

- Brakuje mu trochę takiej męskości w niektórych sytuacjach. Czasem wystarczy lekko musnąć piłkę i wyjść bez kontaktu z przeciwnikiem. Dwa razy mu się to nie udało i poszły z tego groźne kontrataki - dodał trener reprezentacji Polski.

Polacy sprostali zadaniu i pokonali na Stadionie Śląskim w Chorzowie 2:0 Szwecję. Wynik w 50. minucie skutecznym uderzeniem z rzutu karnego otworzył Robert Lewandowski, zaś w 72. minucie rezultat na 2:0 ustalił Piotr Zieliński.

Teraz polskim piłkarzom pozostało czekać na piątek 1 kwietnia i godzinę 18:00, kiedy to odbędzie się losowanie fazy grupowej mistrzostw świata 2022. Biało-czerwoni będą losowani z trzeciego koszyka. Tutaj można zobaczyć możliwe scenariusze.