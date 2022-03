Tak może wyglądać grupa śmierci dla Polski na mundialu. Najgorszy scenariusz

Reprezentacja Polski we wtorkowy wieczór pokonała Szwecją 2:0 w finale baraży i zapewniła sobie udział w mistrzostwach świata w Katarze. Będzie to mundial wyjątkowy, gdyż po raz pierwszy odbędzie się na przełomie listopada i grudnia. Znamy już większość z uczestników najważniejszej imprezy czterolecia.

Reprezentacja Polski jedzie na mundial. Z kim Biało-Czerwoni mogą zagrać w fazie grupowej?

Już w piątek 1 kwietnia w Dausze odbędzie się losowanie fazy grupowej mistrzostw świata. Znamy już niemal wszystkie zespoły, które wezmą udział w rywalizacji, dokładnie 29 z 32 finalistów. Dopiero w czerwcu rozegrane zostaną mecze barażowe z udziałem Ukrainy, Szkocji i Walii (spotkanie Ukrainy przełożono z powodu rosyjskiej inwazji), a także baraże interkontynentalne.

Znamy natomiast podział na koszyki drużyn, które są już pewne awansu. Zostały one przyporządkowane wedle miejsc w rankingu FIFA. W pierwszym koszyku znalazły się zespoły z najwyższych miejsc, a także Katar, gospodarz turnieju. To właśnie on wedle tradycji zainauguruje meczem otwarcia całe mistrzostwa. Polska (28. miejsce w rankingu FIFA) wyląduje natomiast w koszyku trzecim.

KOSZYK 1: Katar, Belgia, Brazylia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania, Portugalia

KOSZYK 2: Dania, Holandia, Niemcy, Meksyk, USA, Szwajcaria, Chorwacja, Urugwaj

KOSZYK 3: Senegal, Iran, Japonia, Maroko, Serbia, Polska, Korea Południowa, Tunezja

KOSZYK 4: Kanada, Kamerun, Ekwador, Arabia Saudyjska, Ghana, a także drużyny, które awansują w czerwcu (zwycięzca barażu UEFA - Szkocja, Ukraina lub Walia, zwycięzca barażu Azja / CONMEBOL - Peru, Australia lub Zjednoczone Emiraty Arabskie, zwycięzca barażu CONCACAF / Oceania)

Warto zaznaczyć jednak, że w koszykach może jeszcze dojść do sporych zmian w najbliższych godzinach. W nocy ze środy na czwartek rozegrane zostaną mecze strefy CONCACAF. Jeśli Kanadyjczycy pokonają w bezpośrednim starciu Panamę, awansują do trzeciego koszyka kosztem Tunezji. Jeśli natomiast Kostaryka wywalczy bezpośredni awans przed USA lub Meksykiem, Senegal zajmie miejsce jednej z tych drużyn w koszyku numer dwa.

Na kogo zatem może w fazie grupowej mistrzostw świata trafić reprezentacja Polski przyjmując, że nie dojdzie jednak do wielkich zmian? Losowanie będzie odbywać się wedle określonej procedury. Najpierw wylosowana zostanie nazwą kraju, następnie piłeczka z literą grupy od A do H. Na koniec wylosowany zostanie natomiast numer od 1 do 4, oznaczający przyporządkowanie danej drużyny w grupie. To ważne dla terminarza mistrzostw.

Trudno w tej chwili przewidzieć, na jakich konkretnie rywali mogą trafić Polacy. Patrząc jednak na koszyki, jesteśmy w stanie wytypować dwa rodzaje grup, o których zawsze mówi się przy okazji wielkich imprez. Chodzi oczywiście o tzw. wymarzoną grupę, a także grupę śmierci.

Idealnym rywalem z pierwszego koszyka, byłby dla nas oczywiście zespół gospodarzy. Katarczycy, gdyby nie brać pod uwagę ich roli, jako gospodarza turnieju, byliby dopiero w czwartym koszyku (52. miejsce w rankingu FIFA). Drugi koszyk także składa się z klasowych drużyn. Jeśli mielibyśmy jednak wybrać w teorii najłatwiejszego rywala, byłby to zespół USA, Szwajcarii, lub Chorwacji. Wszystkie te zespoły zajmują wprawdzie wyższe miejsce do nas w światowym rankingu, ale nie dysponują lepszymi zawodnikami, niż Biało-Czerwoni.

Z czwartego koszyka najłatwiejszym, w teorii, rywalem byłby zespół Ghany lub Arabii Saudyjskiej. Afrykańska drużyna po ośmiu latach wraca na mundial i nie dysponuje już tak "złotym pokoleniem" piłkarzy, jak choćby w 2006 i 2010 roku (w RPA Ghańczycy dotarli do ćwierćfinału imprezy). Saudyjczycy natomiast słyną wręcz z przeciętnych występów na dużych imprezach w tym wieku. W każdym z ostatnich trzech turniejów MŚ zaliczyli porażkę minimum różnicą czterech goli.

Najgorszy możliwy scenariusz. Tak może wyglądać grupa śmierci

A jak zatem może wyglądać grupa śmierci dla reprezentantów Polski? Tutaj sprawa jest niestety bardzo prosta. Jeśli nasza drużyna będzie mieć wyjątkowego pecha w losowaniu, już w pierwszej rundzie może trafić na takie potęgi, jak choćby Belgia, Brazylia, czy obrońców tytułu z Francji. Z drugiego koszyka mogą na nas trafić natomiast Niemcy, zawsze silny na dużych imprezach Urugwaj, Holandia pełna gwiazd, czy zawsze niewygodny dla nas rywal i objawienie ubiegłorocznego Euro, Dania.

Czwarty koszyk to zdecydowanie Kanada. Drużyna z Ameryki Północnej właśnie osiągnęła historyczny sukces i po 36 latach zakwalifikowała się na mundial. Drużyna to odpowiedni mix doświadczenia i młodzieńczej brawury. Warto wspomnieć choćby kolegę klubowego Roberta Lewandowskiego, Alphonso Daviesa. Jeśli jednak dojdzie do zmian w koszykach, o których wspominaliśmy wyżej, możemy także trafić na silną drużynę Peru, zajmujące obecnie 22. lokatę rankingu FIFA.

Na kogo ostatecznie trafią Polacy przekonamy się już w piątek. Uroczystość losowania fazy grupowej mistrzostw świata 2022 rozpocznie się o godzinie 17:00 czasu polskiego w Dausze.

