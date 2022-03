Rosjanin oskarża nas po barażach. "Od teraz Polska z Lewandowskim już nie istnieje"

Reprezentacja Polski awansowała na mistrzostwa świata w Katarze. Drużyna prowadzona przez Czesława Michniewicza wygrała w Chorzowie decydujący o awansie mecz ze Szwecją. Polacy pokonali ekipę ze Skandynawii 2:0 po golach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Tym samym polska kadra zrewanżowała się Szwedom za porażkę 2:3 na Euro 2020.

Awans Polaków nie umknął uwadze Rosjan. To z nimi polska drużyna miała zmierzyć się w półfinale baraży, a dopiero w przypadku zwycięstwa zagrać ze zwycięzcą meczu Szwecja – Czechy. Do meczu w Moskwie jednak nie doszło. Zarówno prezes PZPN Cezary Kulesza, jak i piłkarze reprezentacji ogłosili, że nie zamierzają grać z reprezentacją kraju, który dokonał bandyckiej napaści na Ukrainę. Na skutek presji wywartej m.in. przez Polaków (a później również Szwedów i Czechów) Rosjanie zostali wykluczeni z baraży przez FIFA. Dzięki temu Polska automatycznie awansowała do finału baraży.

Rosjanie dobrze o tym pamiętają i mają Polakom za złe, że ci nie chcieli grać. Polskę mocno skrytykował były reprezentant Związku Radzieckiego i brązowy medalista olimpijski Oleg Romancew. Na początku Rosjanin odniósł się do samej decyzji podjętej przez FIFA.

- To przejaw największego braku szacunku dla piłki nożnej, w której wszystko zawsze rozstrzyga się tylko w uczciwej walce na boisku. Wyobraź sobie, że wszedłeś do gry, wyciągnąłeś rękę na powitanie, a w odpowiedzi przeciwnik uderza poniżej pasa. Jeśli chodzi ludzi, którzy podjęli tę decyzję, pozostaje ona na ich sumieniu. Przecież w żadnym z dokumentów FIFA i UEFA nie znajdziecie, co byłoby podstawą do usunięcia nas z udziału w międzynarodowych turniejach i barażach. A ci, którzy sami podjęli tę decyzję, deklarowali, że piłka nożna jest wolna od polityki. A teraz z jakiegoś powodu zapomnieli o tym – powiedział Rosjanin w rozmowie z portalem sport-express.ru.

Romancew uważa przy tym, że winni całej sytuacji są Polacy. Sugeruje on, że polska kadra nie chciała grać z Rosjanami po prostu dlatego, że chciała awansować do finału w jakikolwiek sposób i ułatwić sobie drogę do Kataru.

- Bardzo mi przykro, że kraj o wielkich piłkarskich tradycjach, który wychował tak wielu wielkich piłkarzy, porzucił uczciwą walkę, wszedł na drogę zakulisowych kombinacji i intryg. W końcu mogliby rozegrać z nami mecz na neutralnym boisku i przekonać się, kto jest bardziej godny biletu na mundial. Ale po co kusić los, skoro można gadać i się prześlizgnąć? Po prostu się bali. Dlatego od teraz dla mnie polska drużyna z Lewandowskim już nie istnieje. A sposób, w jaki zachowywała się ta ekipa, wygląda jak hazardowe oszustwo, gdzie każdy środek aby wygrać jest dobry – wypalił.

Przypomnijmy, że Polacy odmówili gry z Rosją po tym, jak kraj ten rozpoczął inwazję na Ukrainę. Trwa ona od 24 lutego. Rosjanie bestialsko bombardują ludność cywilną, ostrzeliwują korytarze humanitarne, a według ostatnich informacji wywożą też Ukraińców w głąb Rosji wbrew ich woli. Na Rosję nałożony został szereg sankcji, które nie ominęły świata sportu. Wiele światowych związków wykluczyło rosyjskich sportowców z rywalizacji.

