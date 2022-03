Dziennikarz TVP wyprowadził z równowagi Michniewicza. "Kolejny raz szukacie afery"

Czesław Michniewicz miał zaledwie kilka dni, by przygotować reprezentantów Polski do najważniejszego meczu tej wiosny. Misja zakończyła się sukcesem. Polacy pokonali we wtorek Szwedów 2:0 w finale baraży i dzięki temu uzyskali prawo gry na mistrzostwach świata w Katarze.

Czesław Michniewicz ostro odpowiada dziennikarzowi TVP po meczu ze Szwecją

Michniewicz, w którego wielu nie wierzyło, mógł triumfować. Radość selekcjonera została jednak zmącona podczas pomeczowej rozmowy z TVP Sport. Zaczęło się od pytania Jacka Kurowskiego o ustawienie kadry na mecz ze Szwedami. Dziennikarz sugerował, że piłkarze reprezentacji Polski byli mocno zaskoczeni ustawieniem, w jakim ostatecznie zagrali. Czesław Michniewicz od razu ostro skontrował swojego rozmówcę.

- To bzdura. Nieprawda. Od trzech dni trenowaliśmy w tym ustawieniu. Nie wiem, kto panu tak powiedział. Kolejny raz szukacie afery tam, gdzie jej nie ma - odpowiedział selekcjoner.

Następnie Michniewicz wypomniał dziennikarzowi TVP, że ten zaliczał się do grona osób, które nie wierzyły w sukces kadry jego pod wodzą. W pierwszej rozmowie po nominacji, Kurowski, podobnie jak kilku innych dziennikarzy, wypomniał Czesławowi Michniewiczowi rzekomy związek z aferą korupcyjną.

- Pamiętam pana pierwszą rozmowę ze mną. Mówiłem, że jestem optymistą, a pan cały czas próbował mi wmówić - na jakiej podstawie. Szukał pan różnych rzeczy, żeby ten optymizm zdjąć z mojej twarzy. A ja dalej jestem optymistą i mam wielką satysfakcję, że wbrew wielu ludziom - między innymi panu i pana kolegom - udało się przez ten krótki okres zbudować drużynę, która awansowała na mistrzostwa świata - stwierdził Michniewicz.

- Mam olbrzymią satysfakcję, biorąc pod uwagę to, co się mówiło, pisało - że podzielił Polskę na pół i tak dalej. Ja to pamiętam i zadra została na długo - dodał.

Na tym jednak Czesław Michniewicz nie poprzestał, jeśli chodzi o ripostę względem dziennikarza TVP. Selekcjoner był później gościem programu "Hejt Park" na Kanale Sportowym. Odpowiedział Kurowskiemu, a także innym dziennikarzom (wyliczył ich nazwiska), którzy go krytykowali. - My wygrywamy mecz, bardzo trudny, a on mówi, że zawodnicy nie wiedzieli, w jakim systemie zagrają. No co on pier**** za głupoty? - powiedział Michniewicz.

