Michniewicz ujawania, co powiedział Kuleszy tuż po meczu. "Wiem, ile wycierpiałeś"

Czesław Michniewicz najpierw złapał się za głowę, później padł na kolana i ucałował murawę Stadionu Śląskiego. A później zniknął w objęciach swoich współpracowników. Później była chwila dla piłkarzy i kibiców. Selekcjoner stał tak, jakby wciąż nie dowierzał. Aż w końcu dorwał Cezarego Kuleszę. Po meczu zapytaliśmy selekcjonera o tę chwilę i o to, co powiedział prezesowi Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Gdyby nie ty, nie byłoby mnie w tym miejscu. Wiem, ile wycierpiałeś, ale teraz mamy wspólną satysfakcję, a ja się odpłaciłem za twoje zaufanie - cytował swoje słowa do Kuleszy Czesław Michniewicz.

Słowa o cierpieniu to jasne nawiązanie do burzy, która rozpętała się w Polsce po nominacji Michniewicza na stanowisko selekcjonera. Przypominanie 711 połączeń do "Fryzjera", okładka, że "podzielił Polskę" i konferencja prasowa, na której Kulesza i Michniewicz odpowiadali na pytania o przeszłość równie często, co na te o plan budowania kadry przez nowego selekcjonera. We wtorek, a właściwie już w środę (konferencja Michniewicza zaczęła się po północy) trener przypomniał tamte wydarzenia.

- Cezary Kulesza mi zaufał, choć wielu się nie zgadzało. "Mądre głowy", niektórzy dziennikarze. Jeden z tytułów twierdził nawet, że podzieliłem Polskę. Może teraz nadszedł czas na to, by stwierdzić, że połączyłem kraj. Oczywiście nie spodziewam się tego - rzucił Michniewicz na konferencji prasowej.

A trzeba przyznać, że była to konferencja pełna emocji. Nie tylko selekcjonera, ale też kibiców, którzy chcieli sforsować salę konferencyjną i osobiście pogratulować Michniewiczowi, o czym więcej przeczytacie w tekście Bartłomieja Kubiaka.