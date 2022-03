Ibrahimović i selekcjoner Szwecji powtarzali w kółko to samo po meczu z Polską

- Być może nie widać tego po mnie, ale nie uważam, że to był zły mecz w naszym wykonaniu - zaczął Janne Andersson, który na pomeczowej konferencji pojawił się wraz ze Zlatanem Ibrahimoviciem. - Jestem zły, rozczarowany, ale uważam tak, jak nasz trener, czyli że nie zagraliśmy złego spotkania - dodał po chwili Ibrahimović.

REKLAMA

Zobacz wideo

Ibrahimović: "Będę w kadrze grał tak długo, jak tylko będę potrzebny"

Szwedzcy dziennikarze dociskali przede wszystkim trenera. - Powtarzam: jestem rozczarowany wynikiem, ale nie całym spotkaniem. Wiadomo, że na końcu liczą się bramki, ale od strony taktycznej nie zagraliśmy źle - przyznał Andersson.

Matty Cash dotrzymuje słowa. "Niech ktoś da mi wódkę"

A kiedy zapytany został o to, czy dłużej chce prowadzić reprezentację Szwecji, odparł: - Nie mam żadnych wątpliwości, że tak. To wspaniała drużyna i chce nadal z nią pracować. Ale tu nie chodzi o mnie, a o Szwecję. To ona jest najważniejsza.

Pytanie o rozstanie z kadrą dostał też Ibrahimović, który rok temu wrócił do reprezentacji po pięciu latach przerwy. - Będę w kadrze grał tak długo, jak tylko będę potrzebny - przyznał Ibrahimović i dodał, że nie jest rozczarowany, iż we wtorek pojawił się na boisku dopiero w 80. minucie. - Rozczarowany jestem tylko tym, że nie zagramy na mundialu - przyznał.

- To jest dla nas trudna chwila. Nie zagramy na mundialu i na pewno nas to boli, bo chcieliśmy bardzo polecieć do Kataru. To też sprawia, że jestem rozczarowany. Podwójnie, bo byliśmy dzisiaj w stanie wygrać ten mecz - podkreślił po raz kolejny Andersson.