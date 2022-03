Matty Cash dotrzymuje słowa. "Niech ktoś da mi wódkę"

To drugie zgrupowanie reprezentacji Polski w karierze Matty'ego Casha i już zapisał się w historii naszej kadry. Polakom udało się pokonać Szwedów po raz pierwszy od 1974 roku, a przy okazji awansować na mistrzostwa świata w Katarze. Cash zagrał we wtorkowym meczu ze Szwecją pełne 90 minut. Teraz przyszedł czas na spełnienie obietnicy, jaką złożył przed finałem baraży.

Matty Cash obiecał, że napije się polskiej wódki. Czy "Polski Cafu" spełni obietnicę?

Casha na Stadionie Śląskim w Chorzowie dopingowała cała jego rodzina. Kilka dni przed meczem ze Szwecją zapewniał, że jest gotowy i jest to dla niego wyjątkowy moment. - Jeśli awansujemy, na pewno będzie impreza. I na niej spróbuję w końcu polskiej wódki! – mówił obrońca, o czym informowaliśmy na portalu Sport.pl.

Piłkarze reprezentacji Polski zaczęli już świętowanie, co widać po mediach społecznościowych. Post opublikował też Matty Cash, który odniósł się do złożonej wcześniej obietnicy. "Jedziemy na mistrzostwa świata! Co za noc! Teraz niech mi ktoś da wódkę" - napisał Cash pod zdjęciem, na którym widać go w towarzystwie Arkadiusza Milika oraz Piotra Zielińskiego.

Reprezentacja Polski pokonała Szwecję po bramkach Roberta Lewandowskiego i Piotra Zielińskiego. Nasz kapitan strzelił gola z rzutu karnego w 49. minucie spotkania. Zieliński podwyższył 28 minut później. Biało-czerwoni czekają teraz na wyniki losowania MŚ 2022. Uroczystość odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 18.