Olbrzymie pieniądze dla Polaków za awans na MŚ 2022. Rekordowa kwota

Choć przed finałowym meczem było sporo wątpliwości co do zdrowia niektórych reprezentantów po starciu ze Szkocją, pojedynek ze Szwecją przebiegł niemal idealnie. Do siatki trafili Robert Lewandowski oraz Piotr Zieliński, dzięki czemu biało-czerwoni zapewnili sobie udział w tegorocznym mundialu.

Tak Czesław Michniewicz zareagował na awans. Łamie serce

Olbrzymie premie za awans na mistrzostwa świata

Droga reprezentacji Polski na mistrzostwa świata oznacza spory zastrzyk gotówki. Już za sam udział w kwalifikacjach federacja otrzymała dwa miliony dolarów. To jednak i tak niewiele w porównaniu z tym, jakie kwoty przeznaczono dla uczestników głównego turnieju. Wszystkie 32 drużyny, które zagrają w Katarze w fazie grupowej, otrzymają po co najmniej 10 mln dol.

Oznacza to, że za awans i rozegranie trzech meczów na turnieju sprawi, że na konto Polaków trafi 12 mln dol. (według aktualnego kursu około 50,5 mln zł). To dla Polaków rekordowa premia, którzy za udział w mistrzostwach świata w 2018 r. otrzymali 9,5 miliona.

Awans do 1/8 finału turnieju oznacza kolejne dwa miliony dla każdego z uczestników, natomiast ćwierćfinał wzbogaca federację o kolejne sześć. Dotarcie do czołowej ósemki jest zatem warte 18 mln dol.

Historyczny turniej pod względem wysokości premii

Jeszcze bardziej imponujące kwoty zostaną przyznane drużynom, które znajdą się w strefie medalowej. Zespół, który zakończy mundial na czwartym miejscu, otrzyma dodatkowe 25 mln dol. Brązowy medalista zarobi 30 milionów, finalista 40 milionów, natomiast zwycięzca turnieju aż 50 mln euro.

Przed czterema laty reprezentacja Francji, która wygrała mundial w Rosji, zarobiła 38 mln dol. Tegoroczne premie są zatem wyższe o 32 proc. względem poprzednich mistrzostw. Łączna pula nagród wyniesie 700 mln dol., co jest najwyższą kwotą w historii.