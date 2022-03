Wojciech Szczęsny brutalnie szczery po awansie Polski na MŚ 2022

Stadion Śląski w Chorzowie wybuchł euforią po ostatnim gwizdku sędziego. Reprezentacja Polski wygrała ze Szwecj± w finale baraży do mistrzostw świata w Katarze. Bramki w tym starciu zdobywali Robert Lewandowski z rzutu karnego i Piotr Zieliński po indywidualnym odbiorze.

REKLAMA

Zobacz wideo POLSKA - SZWECJA 2:0. TOTALNA EUFORIA W CHORZOWIE! JEDEN BOHATER POLSKI

Wojciech Szczęsny o kadrze i meczu ze Szwecją. "Dużo tej reprezentacji w ostatnim czasie nie dawałem"

Wojciech Szczęsny kilkukrotnie ratował reprezentacje Polski, szczególnie przy dwóch mocnych strzałach po ziemi. Jego dyspozycja pozwoliła zachować biało-czerwonym czyste konto, o czym opowiedział tuż po meczu. - Ulga? Tak, bo ja też dużo tej reprezentacji w ostatnim czasie nie dawałem. Zeszło ze mnie napięcie. Bo ja ciężko pracuje, jestem wyluzowany i może tego tak nie widać, ale czasami siedzi w głowie, jak zależy a nie idzie. A mi zależy - mówił w rozmowie z reporterem TVP Sport.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wiele osób uznało, że to dzięki bramkarzowi reszta zespołu może świętować awans. Co o tym myśli sam Szczęsny? - Nie. Nie moja [zasługa]. Po prostu wyszedłem na drugą połowę z dobrą energią. W pierwszej połowie ani my nie stworzyliśmy, ani oni nie stworzyli groźnych sytuacji. W drugiej było widać inną energię. Wtedy uwierzyłem, że wygramy i udało się - oznajmił.

Czesław Michniewicz zaskoczył nie tylko Szwedów, ale również Polaków. Selekcjoner do samego końca ukrywał swój plan na to spotkanie i sam Szczęsny uznał, że taktyka mogła się zmienić na kilka dni przed finałem baraży do MŚ 2022.

- Wątpię, żeby był taki plan na tydzień przed meczem. Ale to, jak wyglądało nasze spotkanie w Szkocji trochę trenerowi pomogło. To był bardzo słaby mecz. [Dzisiaj] wróciliśmy do starej reprezentacji, skoncentrowanej, grającej świetnie z tyłu, czekającej na swoją szansę. Dzisiaj je wykorzystaliśmy - powiedział.

- Taka "Nawałkowa" ta reprezentacja - stwierdził Wojciech Szczęsny z uśmiechem na ustach. Porównanie do Adama Nawałki nie jest przypadkowe. Michniewicz miał skontaktować się z byłym selekcjonerem reprezentacji Polski ws. jego spostrzeżeń dotyczących kadry. Trener Nawałka prowadził kadrę w latach 2013-2018. Dotarł z nią do ćwierćfinału Euro 2016 i zagrał na MŚ 2018. Był też stawiany jako jeden z kandydatów do objęcia drużyny narodowej po odejściu Paulo Sousy w grudniu ubiegłego roku.

"Nie wychodź już nigdy z tego transu!". Bohater reprezentacji Polski [OCENY]

Wojciech Szczęsny odniósł się też do przebiegu tego spotkania. Jak sam przyznał, Szwedzi "podarowali" Polakom oba gole. - Sami stracili piłkę. Ale takie sytuacje też trzeba wykorzystać. Margines błędu w takim starciu jest bardzo mały, a oni je popełnili - powiedział. Jakie są jego odczucia tuż po wygranej?

- Ulga. Dlatego, że na wcześniejsze awanse zasłużyliśmy sobie grą przez półtora roku. Przepracowaliśmy te eliminacje, ale gra nie wygląda świetnie. Ciężko mi z czystym sumieniem powiedzieć, że na to zasłużyliśmy, ale [dzisiejsze] dziewięćdziesiąt minut wszystko zmieniło - zakończył.