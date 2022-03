Kiedy losowanie grup MŚ 2022? Polacy poznają rywali

Znane są już niemal wszystkie drużyny, które wystąpią na mistrzostwach świata w Katarze. Do grona tych zespołów we wtorek dołączyła reprezentacja Polski, która po kapitalnym spotkaniu ze Szwecją zapewniła sobie awans do głównego turnieju. Uroczystość losowania fazy grupowej MŚ odbędzie się 1 kwietnia o godzinie 18.

