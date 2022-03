Polska w trzecim koszyku MŚ 2022. Oto nasi potencjalni rywale

Na poprzednich mistrzostwach świata, dzięki szóstemu miejscu w rankingu FIFA, Polacy byli losowani z pierwszego koszyka. Biało-czerwoni nie trafili więc na silniejsze w teorii drużyny, ale i tak odpadli po fazie grupowej. Teraz, na mundialu w Katarze, o łatwych rywalach możemy tylko pomarzyć.

Trzeci koszyk i trudni rywale reprezentacji Polski

Polska w najnowszym rankingu FIFA będzie miała ok. 1544 punktów, co da jej miejsce w trzecim koszyku. Pomogły w tym zasady, które mówią, że ekipy wyłonione w czerwcowych barażach z automatu trafiają do czwartego koszyka, nawet jeśli ich ranking jest dużo lepszy. Służyły nam też inne rozstrzygnięcia i fakt, że w liczbie zdobytych punktów wyprzedziła nas tylko jedna drużyna z Afryki i Azji.

To sprawia, że Polska na pewno trafi na kogoś z grona: Katar, Brazylia, Belgia, Francja, Argentyna, Anglia, Hiszpania i Portugalia. Łatwo wskazać wymarzonego rywala, czyli Katarczyków, którzy są w pierwszym koszyku tylko z racji organizacji imprezy.

Układ sił w pierwszym koszyku już się nie zmieni. Z drugiego koszyka w najgorszym przypadku możemy trafić na Holendrów lub Niemców, być może trochę łatwiejszym rywalem byłby Urugwaj. Na pewno naszymi rywalami nie będą ekipy z trzeciego koszyka (wypisane poniżej). W czwartym znów można trafić na mocnych rywali, bo mogą się tam znaleźć wysoko notowani Walijczycy, czy Peruwiańczycy (jeśli pomyślnie przejdą eliminacje).

Warto dodać, że aż w pięciu grupach będą po dwie drużyny z Europy, bo tych na mundialu będzie 13.