"Marnotrawstwo. Głupota Sousy". Pomijany reprezentant Polski zachwycił [KOMENTARZE]

Mamy to! Reprezentacja Polski wygrała 2:0 ze Szwecją i awansował na mistrzostwa świata 2022 w Katarze. Najpierw gola dla biało-czerwonych strzelił Robert Lewandowski z rzutu karnego, a wynik podwyższył w 71. minucie Piotr Zieliński.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Dojrzałość, klasa, spokój". Twitter chwali grę zespołu Czesława Michniewicza

"Czesław Michniewicz przy ławce modli się, aby tym razem jego ulubione powiedzenie zrobiło sobie wolne" - pisał jeszcze w trakcie meczu Jakub Seweryn ze Sport.pl, czym nawiązał do słynnego powiedzenia Czesława Michniewicza, który twierdzi, że 2:0 to najniebezpieczniejszy wynik. Tym razem ta wróżba nie okazała się prawdą.

Być może to zasługa bardzo mądrej gry Polaków, którzy nie dopuszczali Szwedów pod bramkę Szczęsnego. "Taktycznie: Szwecja to my, a nie wy" - zauważył Michał Trela z newonce.sports. "Brawo, panowie. W drugiej połowie popis. Dojrzałość, klasa, spokój" - wtórował mu Michał Okoński z "Tygodnika Powszechnego".

"A wiecie co jest najważniejsze? Że w końcu w tej drużynie jest dobra energia i walka na całego. Przy takim nastawieniu możemy być groźni dla każdego. Brawo, aż chce się oglądać" - napisał natomiast szef TVP Sport Marek Szkolnikowski.

Choć świetnie zagrało większość reprezentantów, to na spore wyróżnienie zasłużył Sebastian Szymański, który wprowadził wiele pozytywnych akcentów w ofensywie zespołu Michniewicza. "Panie Paulo Sousa, proszę zobaczyć, dlaczego głupotą było pomijanie Sebastiana Szymańskiego w kolejnych powołaniach. Przecież to było marnotrawstwo" - przypomniał Jan Mazurek z Weszło.com. "Wielki mecz Sebastiana Szymańskiego" - podsumował występ piłkarz Andrzej Twarowski z Canal+Sport.

"Długo, niełatwo i przyjemnie. Czwarty wielki turniej z rzędu. Fajnie ze moment zwrotny zapewnił Grzegorz Krychowiak. To porządny facet" - skomentował natomiast Paweł Wilkowicz z Viaplay.

"Fantastyczny wieczór. Brawo Wszyscy. Co za emocje" - napisał były prezes PZPN Zbigniew Boniek, który nie zdecydował się nikogo wyróżnić.

Kamil Glik cichym bohaterem meczu? "Nikt tak cudowanie nie rośnie"

Bohaterów tego spotkania było wielu. Wśród nich pojawia się także postać Kamila Glika, który mimo urazu grał przez 90 minut. "Czesław Michniewicz znów pokazał, że jak mało kto w tym kraju zna się na swojej robocie. Przyznam - miałem pewne wątpliwości, gdy zobaczyłem nasz skład. Ale największym bohaterem jednak Kamil Glik. Zagrać 90 minut z kontuzją, o taką stawkę, na zero z tyłu - wielka sprawa" - napisał natomiast Kuba Radomski z "Przeglądu Sportowego".

"Trudny mecz, ale piękny. Szczęsny na zero z ważnymi interwencjami Krychowiak odkupiony za Euro Bielik potwierdził pokładaną w nim od lat nadzieję Szymański udowodnił, że Sousa się mylił Zieliński zagrał pełno lepszych meczów w kadrze, ale zaklepał awans Co za scenariusz. Aha, bo zapomniałem. Kamil Glik w reprezentacji szef totalny. Nie ma drugiego piłkarza, który w narodowych barwach tak cudownie rośnie" - podsumował Michał Borkowski.