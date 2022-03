Tak Piotr Zieliński przyklepał awans reprezentacji Polski [WIDEO]

Ależ to jest świetna druga połowa dla reprezentacji Polski. Nie minęło nawet pół godziny od gola Roberta Lewandowskiego w finale baraży do MŚ 2022 i biało-czerwoni już podwyższyli wynik tego starcia. Fenomenalnym spokojem wykazał się Piotr Zieliński. Pomocnik zdobył bramkę w 77. minucie meczu.

Piotr Zieliński podwyższył prowadzenie. Polacy coraz bliżej upragnionego awansu

Polacy rewelacyjnie wykorzystują błędy reprezentacji Szwecji. Tym razem biało-czerwonym opłacił się pressing Piotra Zielińskiego. W 77. minucie górną piłkę na Jakuba Modera zagrał Wojciech Szczęsny. Pomocnik kryty przez jednego ze Szwedów nie przyjął jej dokładnie, ta trafiła pod nogi przeciwnika, a on nierozważnie zagrał do Marcusa Danielsona. Obrońca próbował ją wybić, ale trafił wprost w Zielińskiego.

Piotr Zieliński nie miał nikogo na plecach i jedyne co mu pozostało, to wykończyć akcję. Udało mu się to zrobić perfekcyjnie. Pomocnik uderzył prawą nogę na krótszy słupek. Robin Olsen był bez szans. Niespełna 10 minut później Zieliński musiał opuścić murawę z powodu urazu, którego doznał na boisku. Zmienił go Adam Buksa.

Bramki Lewandowskiego i Zielińskiego są niezwykle ważne w kontekście awansu na MŚ 2022. Wygrany wtorkowego finału otrzyma bezpośredni bilet na mistrzostwa świata w Katarze. Relację na żywo można śledzić w Sport.pl i aplikacji Sport.pl LIVE.