Czesław Michniewicz tłumaczy, jak Polska zagra ze Szwecją. Specjalna rola Bielika

Reprezentacja Polski w środę o 20:45 rozegra najważniejszy mecz w tym roku. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie nasi piłkarze zmierzą się ze Szwecją o awans na mistrzostwa świata w Katarze.

Michniewicz zdradził, jak Polska zagra ze Szwecją

Trener biało-czerwonych zdecydował, że Polacy wystąpią w następującym składzie: Wojciech Szczęsny - Matthew Cash, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński - Jacek Góralski, Jakub Moder, Krystian Bielik - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski.

Po ogłoszeniu składu dziennikarze i kibice zastanawiali się, czy Polacy zagrają trójką, czy czwórką obrońców. - Będziemy grali i trójką i czwórką obrońców. Bielik będzie pełnił funkcję środkowego obrońcy, ale jak tego będziemy potrzebowali, będzie wcielał się w rolę pomocnika defensywnego - wytłumaczył w rozmowie z TVP Sport Czesław Michniewicz, selekcjoner reprezentacji Polski. - Reagujemy na to co się dzieje. Bielik pełnił taką samą rolę w 2019 roku, kiedy graliśmy przeciwko Włochom podczas mistrzostw Europu U-21 - dodał jeszcze.

Przed ważnym spotkaniem nie mogło braknąć pytania o brak powołania do podstawowej jedenastki dla Grzegorza Krychowiaka. Michniewicz nie wykluczył, że doświadczonego pomocnika zobaczymy na chorzowskiej murawie. - To bardzo ważny zawodnik, z piękną historią w reprezentacji. Okoliczności sprawiły, że brakuje mu grania, ale w trakcie meczu, kiedy zawodnicy będą bardzo zmęczeni, może nam się przydać jego doświadczenie i umiejętność radzenia sobie ze stresem, bo na pewno takich trudnych momentów nie zabraknie. Nie wiemy też, ile ten mecz potrwa - odpowiedział Michniewicz. - Nie ma go w pierwszym składzie, ale bardzo na niego liczę w trakcie tego meczu - uzupełnił.

Czesław Michniewicz zdradził też, jak ma wyglądać gra w bocznych strefach boiska. - Po lewej stronie będzie grało dwóch zawodników. Sebastian Szymański, który jest nominalnym środkowym pomocnikiem, ale w reprezentacji grał też jako skrzydłowy, potrafi uzupełniać się z Bereszyńskim. Będzie schodził do lewej strony, ale będzie też często wspierał Roberta Lewandowskiego i zostawi trochę miejsca dla Bereszyńskiego. Po drugiej stronie będziemy mieli z kolei typowego wahadłowego, takiego ofensywnego zawodnika, czyli Cash'a. Zamierzamy grać bardziej prawą stroną poprzez prawego obrońcę, a lewą stroną poprzez Szymańskiego - nakreślił trener.

Wiele mówi się też o ryzykownym powołaniu Jacka Góralskiego, który będzie na boisku współpracował z Jakubem Moderą. - Ćwiczyliśmy takie ustawienie od trzech dni. To nie ma znaczenia, że nie zagrali ze sobą żadnego meczu. To są młodzi zawodnicy, ale doświadczeni. Myślę tutaj o Bieliku i Moderze. Góralski też jest doświadczony. Nam jest potrzebny piłkarz z takimi parametrami i dynamiką oraz czystym odbiorem piłki. Mam nadzieję, że Góralski nie złapie szybko żółtej kartki, bo to nam bardzo skomplikuje granie - opisał szkoleniowiec.

Michniewicz zdradził też, że myślał przed meczem o grze dwoma napastnikami. - Możliwe, że dzisiaj tak zagramy - nie wykluczył selekcjoner.