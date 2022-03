Michniewicz podał skład na Polska - Szwecja! Sensacje

Czesław Michniewicz już na poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczem ze Szwecją nie ukrywał, że skład na spotkanie ma gotowy. Że go zna i w odpowiednim czasie poda swoim zawodnikom. Teraz wreszcie go ujawnił.

Michniewicz przedstawił skład na mecz o awans na MŚ

"Góralski, Moder, Bielik - wszystko wskazuje, że na taki środek pola zdecyduje się we wtorek Michniewicz. Ale z drugiej strony - podchodzimy do głosów z kadry ostrożnie, bo w ostatnich dniach selekcjoner i jego otoczenie starają się gubić tropy. Przede wszystkim po to, by zwieść szwedzki bank informacji, który rywali analizuje bardzo wnikliwie" - pisali w tekście przed spotkaniem dziennikarze Sport.pl, Bartłomiej Kubiak i Dominik Wardzichowski. To ustawienie się sprawdziło.

Zaskakująca jest zwłaszcza obecność Góralskiego, który cały czwartkowy mecz ze Szkocją (1:1) przesiedział na trybunach. A teraz od razu wskoczył do podstawowego składu za Grzegorza Krychowiaka, który nie wykorzystał swojej szansy w starciu ze Szkotami. - Odważnie - tak ten skład krótko podsumował na Twitterze Zbigniew Boniek.

Skład Polaków na mecz ze Szwecją:

Wojciech Szczęsny - Matthew Cash, Kamil Glik, Jan Bednarek, Bartosz Bereszyński - Jacek Góralski, Jakub Moder, Krystian Bielik - Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Robert Lewandowski

Ławka rezerwowych: Skorupski, Grabara, Helik, Kędziora, Buksa, Krychowiak, Grosicki, Reca, Puchacz, Wieteska, Żurkowski, Piątek

Skład Szwecji: Olsen - Krafth, Lindelof, Danielson, Augustinsson - Kulusevski, Olsson, Karlstroem, Forsberg - Quaison, Isak

Polska - Szwecja. Gdzie oglądać mecz o awans na MŚ 2022?

Początek spotkania na Stadionie Śląskim o godzinie 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.