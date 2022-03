Sven-Goran Eriksson wskazuje faworyta meczu Polska - Szwecja

Do finałowego starcia drużyny Czesława Michniewicza z reprezentacją Szwecji pozostało już kilka godzin. Eksperci po kolei przedstawiają typy na mecz Polska - Szwecja. Wśród nich znalazł się Sven-Goran Eriksson, trener reprezentacji Anglii w latach 2001-2006, a także szkoleniowiec m.in. Manchesteru City czy Lazio.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

Sven Goran Eriksson: „Mam nadzieję, że we wtorkowy wieczór Robert nie trafi do siatki"

Szwed w rozmowie z dziennikarzem WP Sportowych Faktów przyznał, że to drużyna Anderssona jest faworytem tego spotkania. Eriksson zaznaczył jednak, że nie można skreślać kadry Czesława Michniewicza. - Na papierze Szwecja jest lekkim faworytem, ale pamiętamy spotkanie obu drużyn na mistrzostwach Europy. Było niesamowicie wyrównane i równie zaciętego meczu spodziewam się w Chorzowie – powiedział były szkoleniowiec reprezentacji Anglii.

Eriksson przyznał, że to w Lewandowskim widzi największe zagrożenie dla drużyny Janne Anderssona. „'Lewy' to piłkarz, który robi różnicę i to od jakichś dziesięciu lat. Jest niesamowity. – stwierdził, po czym żartobliwie dodał: "Natomiast jako Szwed mam nadzieję, że we wtorkowy wieczór Robert nie trafi do siatki".

Sensacja w składzie na Szwecję! Tajna broń Michniewicza wkracza do gry

Eriksson uważa, że Polakom będzie ciężko pokonać linię obrony Szwecji. "Niezmiennie silnym punktem zespołu Janne Anderssona pozostaje defensywa. Bardzo trudno jest strzelić Szwecji gola. Mam nadzieję, że na Stadionie Śląskim drużyna pokaże pełnię swoich możliwości".

Więcej informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Najsłabsza Szwecja z możliwych? Ich dziennikarz wypunktował, co się dzieje z rywalem Polski

Sven-Goran Eriksson - słowa podziwu dla Polaków

Na sam koniec były szkoleniowiec wyraził uznanie dla postawy Polaków, którzy okazują wsparcie Ukrainie. "Tak naprawdę futbol się tutaj nie liczy. Wystarczy popatrzeć na obrazki z Ukrainy. Tu nie chodzi o gole, tylko o ludzkie życie. Powinniśmy dosłownie rzucić wszystko i zastanawiać się, jak pomóc Ukraińcom. Wasz kraj robi na tym polu wspaniałe rzeczy. Czytałem, że do Polski uciekły przed wojną ponad dwa miliony. Wpuszczacie tych ludzi z otwartymi ramionami. Przyjmujecie ich pod dach, jesteście bardzo otwarci. To po prostu coś niesamowitego. Gratuluję, że zachowujecie się w ten sposób w tak trudnej sytuacji"- zakończył Eriksson.

Mecz Polska - Szwecja odbędzie się 29 marca o godzinie 20:45. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.