Polska - Szwecja. Gdzie oglądać mecz o awans na MŚ 2022? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego gwizdka sędziego w spotkaniu Polska - Szwecja. Mecz zadecyduje o tym, który z zespołów awansuje na mistrzostwa świata. Niestety biało-czerwoni będą musieli radzić sobie bez kilku kluczowych zawodników.

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

Polska - Szwecja. Poważne osłabienie kadry Michniewicza

W poniedziałek poznaliśmy listę uprawnionych do gry zawodników reprezentacji Polski. Tak, jak się spodziewaliśmy na murawie w Chorzowie zabraknie kontuzjowanych w meczu towarzyskim ze Szkocją piłkarzy: Arkadiusza Milika oraz Bartosza Salamona. Jednak kibice mogą odetchnąć również z ulgą, ponieważ na liście pojawili się Krzysztof Piątek oraz Szymon Żurkowski. Niestety wszystko wskazuje na to, że nie rozpoczną oni spotkania od pierwszej minuty.

Z kolei w Szwecji problemy kadrowe są już przeszłością. Do zdrowia powrócił podstawowy lewy obrońca, Ludwig Augustinsson, który borykał się z zatruciem żołądkowym przed meczem z Czechami. We wtorek na murawie nie pojawi się za to Martin Olsson, który doznał kontuzji podczas czwartkowego spotkania. Jednak zawodnik Malmoe FF nie jest kluczowym graczem kadry Janne Anderssona i jego obecność nie powinna okazać się dużym osłabieniem dla Szwedów. W eliminacjach do mistrzostw świata Olsson wystąpił jedynie w trzech spotkaniach, w których spędził na murawie łącznie 70 minut.

Polska – Szwecja. Rewanż za Euro 2020

Kadra Czesława Michniewicza marzy o zwycięstwie nad drużyną Janne Anderssona. Byłby to rewanż za wyeliminowanie Polski z Euro 2020. Biało-czerwoni przegrali wtedy ze Szwecją 2:3. Jednak bilans występów pomiędzy obiema drużynami nie napawa optymizmem. Polska wygrała z reprezentacją Szwecji jedynie osiem razy, w czterech spotkaniach był remis, a aż piętnaście meczów zakończyło się porażką biało - czerwonych. Dodatkowo Polska nie wygrała ze Skandynawami od 30 lat.

Polska - Szwecja. Gdzie i kiedy obejrzeć mecz obu drużyn? Transmisja TV, stream online

Spotkanie biało-czerwonych z zespołem Szwecji odbędzie się 29 marca o godzinie 20:45. Transmisję będzie można obejrzeć na kanałach TVP 1 oraz TVP Sport, a także Polsat Sport Premium 1, a także w na sport.tvp.pl oraz polsatboxgo.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.