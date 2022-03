Szwedzi pokazali nagranie ze Stadionu Śląskiego. Kibice apelują do selekcjonera

Już tylko godziny dzielą nas od pierwszego gwizdka sędziego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Reprezentacja Polski zagra ze Szwecją mecz o awans na tegoroczne mistrzostwa świata w Katarze. To będzie pojedynek nie tylko dwóch równorzędnych drużyn, ale także dwóch wielkich napastników – Roberta Lewandowskiego i Zlatana Ibrahimovicia.

Piłkarz Milanu nie był brany pod uwagę w pierwszym meczu barażowym Szwedów z Czechami, ale w Chorzowie trenuje już z drużyną. Robi to zresztą w swoim stylu. "W pewnym momencie do środka trafił Zlatan Ibrahimović. Gwiazdor reprezentacji, który rok temu wrócił do kadry po prawie pięciu latach przerwy, nawet się nie ruszył. Stał i czekał, aż piłkę odbierze ktoś inny" – relacjonowali dziennikarze Sport.pl.

Przed wtorkowym meczem sporo w mediach mówiło się o jego występie. Trener szwedzkiej kadry Janne Andersson nie chciał zdradzić, jaki ma plan na doświadczonego napastnika. - Ibrahimović jest zdrowy na tyle, by być w składzie. Ale jeszcze nie wiemy, czy zagra jutro. Tak doświadczony zawodnik może być dla nas cenny - ocenił. Później przyznał jednak, że Ibrahimović nie pojawi się na boisku od początku. Można być za to niemal pewnym, że wejdzie na nie, jeżeli wynik będzie niekorzystny dla Szwedów.

Kibice chcą Zlatana. Apelują do selekcjonera

Inną koncepcję mają najwyraźniej szwedzcy kibice i dali o tym znać w komentarzach w internecie. Szwedzki związek opublikował na YouTube film z treningu strzeleckiego piłkarzy. Wśród nich był Ibrahimović, który pokazał, że ma dobrze nastawiony celownik. Trzy strzały – trzy gole. Za każdym razem piłka była zdecydowanie poza zasięgiem bramkarza. Pod filmem pojawiło się sporo komentarzy, a ich wydźwięk był jednoznaczny. Fani chcą, żeby Ibrahimović zagrał od pierwszej minuty. "Zlatan jest na zupełnie innym poziomie. Moc i precyzja", "Do diabła, jak dobry jest Zlatan, proszę Janne, daj mu zagrać", "Światowa klasa Zlatana i Forsberga w strzałach", "Król Zlatan", "Zlatan jest szefem", "Moc Zlatana na innym poziomie" – to tylko niektóre z komentarzy.

W tym sezonie Zlatan Ibrahimović zagrał w 22 meczach w barwach Milanu. Strzelił osiem goli i zanotował dwie asysty. Jego zespół jest liderem Serie A. W reprezentacji Szwecji rozegrał 120 spotkań i zdobył w nich 62 gole.

Pierwszy gwizdek meczu pomiędzy Polską a Szwecją zabrzmi we wtorek, 29 marca o godzinie 20:45. Zwycięzca będzie się cieszył z awansu na mistrzostwa świata, które w tym roku odbędą się w Katarze. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

