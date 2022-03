To już pewne. Znamy koszyk Polski w przypadku awansu na mundial w Katarze

Choć uznajemy powiedzenie "Nie dziel skóry na niedźwiedziu", to z czystej ciekawości sprawdziliśmy, z którego koszyka będzie losowana Polska, jeśli awansuje na mundial. Stanie się tak, jeśli we wtorek wygramy w Chorzowie ze Szwecją. I nie będzie miało znaczenia to, czy zwycięstwo przyjdzie po regulaminowym czasie gry, czy po remisie i rzutach karnych, choć te wyniki są inaczej punktowane w rankingu FIFA decydującym w głównej mierze o tym, jak drużyny są ustawiane podczas losowania. Te eliminacje przez swoje opóźnienie (pandemia, a potem agresja Rosji na Ukrainę) są jednak szczególne, jeśli chodzi o przypisanie drużyn do konkretnych koszyków. Los niektórych z nich będzie ważył się do końca marca. Decydować o nim będą nawet mecze towarzyskie. Sytuacja Polski jest jednak już jasna.

Polska i jej koszyk podczas ewentualnego losowania MŚ

Jak wynika z naszych obliczeń, jeśli Polska wygra ze Szwecją, do grup mundialu na pewno będzie losowana z trzeciego koszyka. Będzie miała ok. 1544 punktów lub o kilka mniej, jeśli wygra po karnych. Chociaż do tej pory znamy tylko 19 z 32 uczestników mundialu, to układ sił, różnice punktowe i mecze, które pozostały do rozegrania, nic w tej kwestii nie zmienią. Dlaczego? Wypunktujmy:

Eliminacje w Afryce są już na ostatniej prostej. Do ich zakończenia pozostały rewanżowe mecze barażowe. Tak się złożyło, że tylko jedna z grających w nich drużyna może wyprzedzić reprezentację Polski w rankingu FIFA (Senegal). Polska wyprzedzić może za to Maroko, jeśli ta drużyna przegra (nawet po karnych) swoje spotkanie z Kongo. Tyle że jak się na końcu okaże, biało-czerwonym nic to nie da. Przynajmniej w obecnej sytuacji.

W eliminacjach w Europie przy awansie Polski byłyby tylko dwie niewiadome. Kto będzie lepszym z wtorkowej pary Portugalia – Macedonia Północna i kto wygra starcie Walii z Ukrainą lub Szkocją (mecz przeniesiono na czerwiec). Rozstrzygnięcia w czerwcowym meczu nie mają wpływu na koszyk Polski. Ponieważ losowanie grup zaplanowano już na 1 kwietnia, a FIFA do tego czasu nie będzie znała trzech uczestników imprezy, zdecydowano, że ekipy wyłonione później będą przy losowaniu solidarnie umieszczone w czwartym koszyku. Niektórzy na tym stracą, Polska mogła zyskać. Mogła też zyskać na odpadnięciu z baraży Portugalii, ale o tym później. Co ciekawe jeśli Portugalczycy odpadną z Macedonią Północną, zwolnią miejsce w pierwszym koszyku np. na rzecz Holandii lub Meksyku (jeśli ten awansuje na MŚ). Choć to, czy przy odpadnięciu Portugalii Holandia znajdzie się w pierwszym koszyku, zależeć będzie od wyniku jej towarzyskiego meczu z Niemcami. Jak wygra, nie ma co oglądać się na innych.

Na miejsce Polski nie wpłynie też wynik najbliższego meczu Serbii, która w rankingu jest tuż przed Polakami. Przewaga Serbów utrzyma się nawet w przypadku ich porażki w meczu towarzyskim z Danią. Do Serbii jeszcze wrócimy.

Azjatyckie wyprzedzanie

W eliminacjach strefy azjatyckiej sporo się dzieje, a Polska może wyprzedzić w rankingu FIFA kilka drużyn. Pewny już awansu na mundial Iran znajdzie się niżej od biało-czerwonych, jeśli w najbliższym spotkaniu przegra z Libanem. Taki los spotka również Koreę Południową, jeśli ta przegra lub zremisuje ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. To akurat bardziej możliwe, bo mecz gra na wyjeździe, a awans już ma. Emiraty natomiast będą zdeterminowane. Walczą o wejście do play-off strefy azjatyckiej, w których czeka już Australia. Jak Emiraty wygrają z Koreą, nie będą się oglądać na Irak, który też liczy, że spotka się z Australijczykami. Zwycięzca tej rywalizacji zmierzy się jeszcze w barażach interkontynentalnych z piątą drużyną z Ameryki Południowej. Obecnie jest nią Peru.

Z Ameryki Południowej do mundialu awansowały Brazylia i Argentyna, ekipy z rankingowego topu. Pewne jest, że po zakończeniu eliminacji w tamtej strefie Polska nie przeskoczy Urugwaju (drugi koszyk) i nie da się wyprzedzić Ekwadorowi (czwarty koszyk). Obie te drużyny też już są pewne awansu. Nie wiadomo jedynie, kto zagra we wspomnianym interkontynentalnym barażu, bo Peru walczy o ten przywilej z Kolumbią i Chile. Chociaż te dwie ostatnie ekipy są wyżej w rankingu FIFA niż Polska, to z tego względu, że baraż interkontynentalny zagrają w czerwcu, FIFA w kwietniowym losowaniu umieści je w czwartym koszyku.

Meksyk w Ameryce

W eliminacjach Ameryki Północnej i Centralnej pewna biletów do Kataru jest tylko Kanada, która w losowaniu znajdzie się najpewniej w czwartym koszyku (Polski w rankingu na pewno nie wyprzedzi). Namieszać w różnych koszykach może jeszcze Kostaryka, która zagra o bezpośredni awans na MŚ z USA. Może wyrzucić Amerykanów z bezpiecznej pozycji, jeśli wygra co najmniej sześcioma golami. A jeśli swój mecz przegrają Meksykanie, wtedy Kostaryka będzie musiała strzelić USA "tylko" trzy gole więcej. Wtedy przeskoczy Meksyk. Możliwe jest zatem, że z tej strefy na mundialu znajdzie się tylko jedna drużyna wyżej notowana niż Polska.

Warto jednak przypomnieć, że ekipa z czwartego miejsca z Ameryki Płn. zagra w czerwcowych barażach interkontynentalnych z najlepszą ekipą z Oceanii (Nowa Zelandia lub Wyspy Salomona), więc wciąż ma spore szanse na mundial. Zwycięzca tego interkontynentalnego starcia będzie z automatu losowany z czwartego koszyka i jego dobry ranking nie będzie miał znaczenia. Może się zatem zdarzyć, że USA lub Meksyk, które - patrząc na ranking - miałyby szansę znaleźć się w pierwszym lub drugim koszyku, zostaną przydzielone do czwartego.

Z powyższej przedstawionej sytuacji wynika po pierwsze, że na mundialu może powstać prawdziwa grupa śmierci np. z Brazylią, Niemcami, Japonią i Meksykiem lub Kolumbią (dwie ostatnie drużyny z czwartego koszyka). Po drugie, jeśli biało-czerwoni wygrają ze Szwecją, to będą solidnym średniakiem z trzeciego koszyka. Po trzecie, gdyby Polacy wygrali dwa mecze barażowe w regulaminowym czasie gry, to mieliby teoretyczne szanse nawet na drugi koszyk.

Polacy w drugim koszyku? Przy dwóch barażach

Wszystko dlatego, że kwalifikacje MŚ są punktowane 2,5 razy lepiej niż mecze towarzyskie rozgrywane w oficjalnym terminie FIFA. W dodatku każdy rozegrany mecz dodaje i odejmuje punkty jego uczestnikom. Dodaje zwycięzcom, odejmuje przegranym. Liczba zysków lub strat jest zależna od klasy rywala. Remisy są korzystne wtedy, gdy remisuje się z wyżej notowaną drużyną. Dla przykładu Polacy (28. w rankingu) za mecz z niżej notowaną Szkocją (40. w rankingu) stracili pół punktu. Zresztą wygrana z tym rywalem też nie dawałaby szans na awans do drugiego koszyka nawet w teorii. Był on możliwy tylko w przypadku gry i wygranych w dwóch meczach barażowych. Wtedy jednak Polacy potrzebowali też innych sprzyjających rozstrzygnięć. Czyli konkretnie tego, że w najbliższej kolejce swe mecze co najwyżej zremisować musiałyby: Maroko, Korea, Serbia, Iran i Japonia, w dodatku z kwalifikacji odpaść dwie z drużyn z czwórki Senegal, Portugalia, USA, Meksyk.

Podkreślamy, że nie byliśmy za graniem pierwszego barażu jeśli rywalem Polski miała być Rosja. Pokazujemy tylko, jak działa mechanizm rankingu i zaznaczamy, że fakt o przyznaniu Polsce wolnego losu w tej rundzie skreślił nawet iluzoryczne szanse na wyższą pozycję w koszykach podczas losowania. Najważniejszym jest jednak znaleźć się na mundialu!

Mecz ze Szwecją we wtorek o 20.45. Losowanie grup MŚ 2022 1 kwietnia o 17.00.

Najbardziej prawdopodobny podział na koszyki przed losowaniem MŚ przy awansie Polski:

KOSZYK 1: Katar*** (1442 pkt), Brazylia (1830), Belgia (1825), Francja (1788), Argentyna (1772), Anglia (1759), Hiszpania (1707), Portugalia* (1668).

KOSZYK 2: Holandia (1659), Niemcy (1650), Dania (1650), Meksyk* (1653), USA* (1650), Szwajcaria (1639), Urugwaj (1625), Chorwacja (1619).

KOSZYK 3: Japonia (1561), Iran (1559), Serbia (1552), Maroko* (1543), Korea Południowa (1537), Polska* (1530), Egipt* (1512), Nigeria* (1507).

KOSZYK 4: Tunezja* (1501), Kanada (1494), Algieria* (1473), Ekwador (1446), Arabia Saudyjska (1431), Walia** (1589), Peru* (1552), Kostaryka* (1472),

* wciąż grają w eliminacjach

** ewentualnie Szkocja lub Ukraina; baraże w czerwcu skutkują przydziałem do 4. koszyka

*** gospodarz MŚ przydzielany jest do pierwszego koszyka