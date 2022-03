Glik powtórzył to dwa razy. Dwa razy! Wszyscy słyszeli. "Jestem przekonany"

- Euro 2016, cztery lata temu mundial w Rosji i rok temu Euro 2020. Marzę o tym, by pojechać na czwartą dużą imprezę z rzędu. To byłaby wielka sprawa - nie ukrywał Kamil Glik przed meczem ze Szwecją. Ale w poniedziałek znacznie ważniejsze było nie to, o czym marzy, a w co wierzy. - Jestem przekonany, że pojedziemy na mundial - powtórzył w poniedziałek dwa razy stoper reprezentacji Polski.

"Wszystko ze mną w porządku"

Glik po meczu ze Szkocją (1:1) przez dwa dni nie wychodził z drużyną na trening. - Kamil jak to Kamil, wiadomo. On musiałby mieć urwaną nogę, żeby nie zagrać - uśmiechał się w piątek lekarz reprezentacji Polski Jacek Jaroszewski, kiedy Glik opuścił pierwszy trening.

- Wszystko ze mną w porządku. Wychodzę dziś normalnie na trening. I mam nadzieję, że we wtorek zagram. Ale decyzja - wiadomo - na końcu należy do trenera - powiedził Glik, który na poniedziałkowej konferencji prasowej pojawił się wraz z Czesławem Michniewiczem.

"To my musimy wykonać swoją pracę"

Selekcjoner w poniedziałek był w dobrym nastroju. Pojawił się uśmiech, luz, ale też biła od niego pewność siebie, która - co widać było po Gliku - chyba też udzieliła się piłkarzom. - Trener jest świetnie przygotowany pod względem taktyki, ale na koniec to my wychodzimy na boisko. To my musimy wykonać swoją pracę - zaznaczył Glik.

A kiedy zapytany został o to, czy ma świadomość, że od wyniku tego meczu zależy to, czy w swojej karierze pojedzie na jeszcze jedną dużą imprezę, odparł: - Starsi i bardziej doświadczeni zawodnicy - tacy jak ja - nie wybiegają w przyszłość aż tak daleko. Nie myślą o tym, co będzie za rok, dwa czy trzy lata. Jeśli po tym mundialu - na który jestem przekonany, że pojedziemy - reprezentacja będzie mnie potrzebować, nadal będę w niej grał.

- Na razie jednak przed nami mecz. Jeden mecz. Nikt w tej kadrze takiego nie grał. A na pewno nie było takiego meczu w ostatnich kilkunastu latach. Decyduje o wszystkim, ale to są chwile w karierze najlepsze. Dla nich gra się w piłkę, wywołują tylko pozytywne emocje. I tak właśnie jesteśmy do tego nastawieni - zakończył Glik. Początek meczu Polska - Szwecja we wtorek o 20.45.