Hit! Selekcjoner Szwedów aż rozłożył ręce, gdy usłyszał nasze pytanie. "Aaa, pamiętam"

Euro 2020, Sankt Petersburg. Polacy grają decydujący mecz ze Szwecją o wyjście z grupy. Przegrywają, ale wciąż wierzą. Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy i team manager polskiej kadry, wbiega w strefę Szwedów, chce jak najszybciej podać piłkę naszym zawodnikom. Janne Andersson mu to utrudnia, a po drodze zakłada siatkę, czyli zagrywa futbolówkę między jego nogami. Dokładnie w momencie, w którym Kwiatkowski traci równowagę na murawie. Wideo z tego zdarzenia natychmiast staje się hitem i obiega nie tylko polskie, ale też szwedzkie media.

- Jeden z członków polskiego sztabu był na naszym polu i chciał przejąć piłkę, aby oddać ją swoim zawodnikom. A ja założyłem mu siatkę. Zirytował się, ale ja byłem z siebie dumny. Rozmawialiśmy po meczu i powiedziałem mu, że to był przypadek - wyjaśniał tuż po meczu Andersson.

- Żartowaliśmy z tej sytuacji, pogratulowałem mu wygranej i życzyłem wszystkiego najlepszego w dalszej części turnieju. Kartkę dostałem za przekroczenie dozwolonej strefy - dodał Jakub Kwiatkowski. Później napisał na Twitterze: "No dobra. Nie dobrałem butów. Wpadłem w poślizg. Ale walczyłem do końca, aby Szwedzi nie kradli sekund. Żółta to przyjemność w tej sytuacji".

"Profilaktycznie włożę lepsze buty"

Gdy w niedzielę zapytaliśmy go o tę sytuację, zapewnił, że na Stadionie Śląskim w Chorzowie będzie lepiej przygotowany na "starcie" z selekcjonerem Szwedów. - Po tamtym meczu podaliśmy sobie ręce. To były emocje. Wszyscy śmieją się, że mam rachunki do wyrównania z Janne Anderssonem. Najważniejsze, żebyśmy jednak wyrównali je na boisku. Ale profilaktycznie włożę lepsze buty, by się nie ślizgać - żartował Kwiatkowski w rozmowie ze Sport.pl.

Na poniedziałkowej konferencji zapytaliśmy też selekcjonera Szwedów, jak wspomina spięcie przy ławce na stadionie w Sankt Petersburgu. "O którą sytuację dokładnie chodzi?" - dopyta najpierw Janne Andersson. Ale nim zdążyliśmy mu przypomnieć, szeroko się uśmiechnął, uniósł ręce - tak jakby przepraszał - i wypalił: "Aaa, przepraszam! Już pamiętam, pamiętam. To była końcówka meczu. Śmiesznie wyszło, ale z Kubą jesteśmy dobrymi znajomymi. Żartowaliśmy po meczu, podaliśmy sobie ręce. Ale to dobrze, że na wtorek szykuje lepsze obuwie - śmiał się Janne Andersson.

Reakcja selekcjonera Szwedów, gdy przypomniał sobie "starcie" z Jakubem Kwiatkowskim:

Mecz Polska - Szwecja w finale barażów do mistrzostw świata w Katarze we wtorek o godz. 20.45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relacja w Sport.pl, Gazeta.pl i w aplikacjach mobilnych Sport.pl LIVE i Football LIVE.