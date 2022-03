Były selekcjoner drwi ws. polskiego napastnika. "Cud medyczny!"

Reprezentacja Polski we wtorek zagra ze Szwecją w meczu barażowym o awans na mistrzostwa świata w Katarze. W czwartek Polacy zagrali sparing ze Szkocją, po którym kilku piłkarzy doznało kontuzji. W finale nie zagrają Bartosz Salamon i Arkadiusz Milik, a pod znakiem zapytania stoi występ Krzysztofa Piątka.

W rozmowie z "Faktem" fanów stara się uspokoić były selekcjoner polskiej kadry Paweł Janas. - Spotkanie w Glasgow było towarzyskie. Miało na celu przetestowanie opcji z trójką środkowych obrońców i wahadłowymi, oraz sprawdzenie, jak drużyna poradzi sobie bez Roberta Lewandowskiego. Mecz ze Szwecją to kompletnie inna bajka. Zagramy o życie. Będzie Lewandowski, piłkarzy poniesie doping kompletu publiczności na Śląskim. Ja wierzę w naszych chłopaków – powiedział.

Po sparingu ze Szkocją wielu kibiców i ekspertów rozgrzał temat absencji Karola Świderskiego. Napastnik Charlotte FC został powołany do kadry, ale zdecydowano się z niego zrezygnować, bo przed zgrupowaniem nabawił się urazu. Jednak w tym samym tygodniu strzelił dwa gole w meczu ligowym. Tymczasem reprezentacja ma duży problem z napastnikami, w pełni zdrowy jest tylko Adam Buksa.

- Doszły kontuzje, które miały wpływ na naszą postawę. Z boiska musieli zejść Salamon i Milik. W ogóle nie zagrał Świderski. I tu ciekawa sprawa, jak daleko do przodu poszła medycyna w Stanach. Karol z powodu kontuzji nie mógł przylecieć na kadrę, a już dwa czy trzy dni po spotkaniu ze Szkocją, strzelił dwa gole dla Charlotte FC. Prawdziwy medyczny cud! – ironizuje Janas.

To już jednak przeszłość i Czesław Michniewicz musi radzić sobie tymi, których ma do dyspozycji. Przed selekcjonerem i jego kadrą trudne zadanie, bo Polakom w meczach ze Szwecją szło w ostatnich latach źle. Ostatni raz udało się z nimi wygrać w 1991 r. Ze Szwedami, w eliminacjach do Euro 2004, mierzył się też Janas. Polacy dwukrotnie przegrali.

- Szwedzi są twardzi, do bólu konsekwentni i cierpliwi. Czasy się zmieniają, w piłce również, ale jedno pozostaje niezmienne: żeby myśleć o pokonaniu Szwecji, trzeba przez 90 minut być czujnym w defensywie. Unikać głupich strat. Jeśli z drobnym urazem upora się Robert i zagra, to z nim na boisku na pewno będziemy bardziej nękać rywali, oddamy więcej strzałów – uważa były selekcjoner kadry.

Początek spotkania Polska – Szwecja w Chorzowie o godzinie 20:45. Zapraszamy na relację na żywo do Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

