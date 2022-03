Polski trener wicemistrzów Szwecji wskazuje przewagę Polaków. "Inne kraje tego nie mają"

Gdy umawiamy się na rozmowę, obiecuję nie pytać, komu Bartosz Grzelak będzie kibicował we wtorek. To pytanie słyszał już latem, gdy Polska grała ze Szwecją ostatni mecz w mistrzostwach Europy i notorycznie słyszy je od czwartku. To pytanie kłopotliwe, bo Grzelak w Stargardzie się urodził, a w Sztokholmie wychował. Wyjechał mając pięć lat, bo tata dostał tam pracę. Bartosz jest w Szwecji do dziś i radzi sobie coraz lepiej. Trenerską karierę zaczynał w IK Frej Täby, później był asystentem w kadrze U-21, a od półtora roku prowadzi AIK Solna, którego stadion widział w dzieciństwie z okna. W poprzednim sezonie wywalczył wicemistrzostwo Szwecji. O tym, że tytuł zdobyło Malmoe, zdecydowała różnica bramek.

Mecz Szwecja - Czechy oglądał w telewizji. Sparingowe spotkanie Polski nadrobił następnego dnia. Grzelak śledzi polską piłkę, czyta polską prasę i świetnie mówi po polsku. Latem zdradził, że chciałby kiedyś pracować w ekstraklasie i lepiej poznać kraj. Pogoń Szczecin ponoć widziała w nim potencjalnego następcę Kosty Runjaicia, ale Grzelak jest bliski przedłużenia kontraktu z AIK. Jego celem jest mistrzostwo Szwecji. Marzeniem - praca w Premier League. A do marzeń bliżej z ligi szwedzkiej. To jednak rozmowa na później. Na razie najważniejszy jest finał baraży.

Dawid Szymczak: Jak w Szwecji podchodzi się do meczu z Polską?

Bartosz Grzelak, trener AIK Solna: - Każdy w szwedzkiej federacji i każdy w reprezentacji na pewno ma do Polski szacunek. Ale oczywiście oni wszyscy widzą dużą szansę, by pojechać na mundial, bo nie grają Niemcami, Anglią czy Hiszpanią, ale z zespołem o bardzo podobnym potencjale do nich. Z tą różnicą, że Polska ma Roberta Lewandowskiego. To przewaga, jakiej inne kraje nie mają.

Optymizm po meczu z Czechami zmalał? Widziałem w szwedzkich mediach sporo krytycznych opinii.

- Z częścią tych opinii się zgadzam, bo to rzeczywiście nie był najlepszy mecz w wykonaniu Szwecji i stać tę drużynę na więcej. Nie wygrała tego meczu dobrą organizacją gry. A tak właśnie chce wygrywać selekcjoner Janne Andresson. Wygrała, bo miała trochę szczęścia. Czesi mieli sytuacje, które powinni wykorzystać. Atakowali przed 90. minutą i byli blisko trafienia. W dogrywce też bardziej dążyli do tego, żeby załatwić sprawę przed rzutami karnymi. Gola strzelili jednak Szwedzi i awansowali. Można mówić, że brak Emila Kraftha, pauzującego za żółte kartki i chorego Ludwiga Augustinssona, miał wpływ na ich grę, ale to nie tłumaczy wszystkiego. Myślę jednak, że po powrocie tych dwóch zawodników z Polską zagrają już lepiej i ta organizacja gry wróci na wyższy poziom.

Organizacja gry wciąż jest największą zaletą Szwedów?

- Tak. Janne Andersson potrafi bardzo dobrze ustawić drużynę w defensywie i odpowiednio ją przygotować do meczu. Był taki okres, że Szwecja chciała grać bardziej atrakcyjnie i ofensywnie, ale kompletnie się to nie udało. Trzeba było znów zrobić krok do tyłu i wrócić do tej dobrej organizacji, która może nie jest bardzo widowiskowa, ale daje wyniki.

Brzmi jak opowieść o Atletico Madryt, które parę miesięcy temu też zamarzyło o piękniejszej grze. I też się pogubiło.

- Dobre porównanie. W Szwecji od lat wszystkie sukcesy - klubowe i reprezentacyjne - miały ten sam mianownik: dobrą grę w defensywie. To punkt wyjścia dla wszystkich drużyn, które chcą wygrywać. Media zaczęły jednak mocno naciskać, żeby reprezentacja grała odważniej. Nie wyszło. Mimo to, w ostatnich dwóch latach i tak ta gra trochę się zmieniła, bo odeszli z kadry bohaterowie mundialu 2018, za to z przodu pojawili się bardzo utalentowani piłkarze, jak Alexander Isak czy Dejan Kulusevski. Dobrzy są też Robin Quaison, Emil Forsberg czy Anthony Elanga, który zaczął regularnie występować w Manchesterze United Teraz udaje się całkiem nieźle łączyć tę dobrą organizację w tyłach i swobodę w ataku. Upraszczając: cały zespół dobrze się ustawia, a utalentowani piłkarze z przodu zawsze mogą coś wyczarować. Rzadko się zdarza, by Szwecja przegrała więcej niż jednym golem. To zawsze są równe mecze, w których jeden błysk w ataku często decyduje o zwycięstwie. Szwedzi - z tymi napastnikami - czują się mocni w takiej grze.

Dzisiaj już nikt nie domaga się odważniejszej gry? Ten styl jest akceptowany?

- Absolutnie. Prawda jest taka, że ta akceptacja była niemal zawsze. Głosy, że trzeba coś zmienić, pojawiały się, gdy kadra odpadała z wielkich turniejów. Na Euro przegrała z Ukrainą, więc znów się zaczęło. Zapomina się jednak, że wcześniej ten styl w ogóle doprowadził tę drużynę na turniej i pozwolił wyjść z grupy. Pewnie, że każdy kibic chce, żeby jego zespół grał jak ostatnio Barcelona z Realem Madryt, ale Szwedzi rozumieją, że w przypadku reprezentacji się to nie uda. Akceptują więc taki styl.

Wymienia pan ofensywnych piłkarzy, ale nie wspomina o Zlatanie Ibrahimoviciu. Janne Andersson wyciągnął do niego rękę, znów zaprosił do reprezentacji, jednak jego rola się zmieniła. Co dzisiaj daje Szwecji?

- Jest dla reszty piłkarzy jak starszy brat albo ojciec. Wpływa na nich, dodaje pewności, motywuje. On też przez lata się zmienił. Złagodniał. Często doskwierają mu kontuzje, więc dzisiaj nie ma już tyle energii, żeby wytrzymać cały mecz na boisku, ale w szatni nadal jest bardzo ważny. No i zawsze może wnieść na boisko coś ekstra.

A kto jest najważniejszy na boisku? Mnie w oko wpadł Kristoffer Olsson. Rządzi w środku pola i daje sygnał, żeby zaatakować rywali pressingiem.

- Bardzo dobrze go znam, bo grał u mnie w AIK. I tak, rzeczywiście, jest ważny. Dyktuje rytm gry reprezentacji, dobrze operuje piłką. Ale najważniejszy piłkarz gra za nim. Victor Lindelof. On jest fundamentem tej reprezentacji, zawsze gra solidne mecze. Jest świetny w obronie, dobry w wyprowadzeniu piłki, ale przede wszystkim doskonale rozumie pomysły selekcjonera. Zawsze wie, czego Andersson wymaga i realizuje to na boisku. Gdy pojawia się w drużynie nowy stoper, on go wprowadza i uczy tej gry w obronie. Nie przez przypadek jest kapitanem. Jak go nie ma, od razu to widać. Cała defensywa gra inaczej.

W AIK i młodzieżowej kadrze spotkał się pan z kilkoma reprezentantami, m.in. z Kulusevskim. Spodziewał się pan te parę lat temu, że tak się rozwinie? Wejście do Premier League ma imponujące.

- Spodziewałem się. Gdy wybieraliśmy chłopaków do kadry do lat 21, to mieliśmy zasadę, że powołujemy tylko tych, którzy grają już z seniorami. Dejan grał wtedy w Atalancie, ale w Primaverze, czyli z juniorami. Oglądałem co tydzień te mecze i wiedziałem, że należy mu się powołanie, bo jest najlepszym zawodnikiem w lidze. Zdecydowanie przerastał rówieśników. Udało mi się przekonać selekcjonera, że warto dla niego zrobić wyjątek. Pojechałem do Włoch, żeby się z nim spotkać. Był bardzo pewny siebie. Proszę mi uwierzyć, że poprowadził swoją karierę dokładnie tak, jak mi wtedy mówił. Krok po kroku zrobił to, co zamierzał. To jest piłkarz, który bardzo ciężko pracuje. Jemu to wszystko nie spadło z nieba. Proszę zwrócić uwagę podczas meczu z Polską, ile on będzie biegał. On cały czas jest w ruchu, on cały czas chce dostać piłkę, on cały czas podchodzi do akcji. Czasami o ofensywnych zawodnikach myśli się, że oni tylko czekają na podanie. Dejan sam walczy o piłkę. Mimo to, w spotkaniu z Czechami był jedynym szwedzkim piłkarzem, który w drugiej połowie dogrywki miał jeszcze siłę biegać i przesuwać całą drużynę do przodu. Uwielbiam go.

Z Janne Anderssonem też się pan zna, prawda?

- Tak, czasami się spotkamy, czasami zdzwonimy. Uważam, że jest świetnym liderem. On wie, jak prowadzić drużynę, żeby poza boiskiem wszystko było dobrze. Nigdy nie miał problemu z żadnym piłkarzem. Wszyscy są po jego stronie, tworzą zespół. A to jest bardzo ważne. Ma też bardzo dobrego asystenta - Petera Wettergrena. Ma duży wkład w dobrą grę reprezentacji. Długo ze sobą pracują i świetnie się rozumieją. Taktycznie zbyt wiele nie zmieniają. Ale to też jest siłą tej reprezentacji. Stabilizacja w kadrze jest potrzebna. Wiem to z własnego doświadczenia z pracy w reprezentacji, że trzymanie się swoich pomysłów to połowa sukcesu. Wtedy każdy piłkarz przyjeżdża na zgrupowanie i doskonale wie, co go czeka i czego trener będzie od niego oczekiwał. W Szwecji tak właśnie jest.

W Polsce z kolei ostatnio często zmieniamy selekcjonerów i każdy ma inny pomysł od poprzednika. Z jednej strony to oczywista wada, z drugiej trochę się pocieszamy, że przynajmniej Szwecja będzie miała większy problem z przygotowaniem się do meczu, bo o drużynie Czesława Michniewicza niewiele wiadomo. Może pan na podstawie meczu ze Szkocją wskazać jej słabe punkty?

- Nie analizowałem tego dokładnie, ale widziałem, że gracie trójką środkowych obrońców. Moim zdaniem, to ustawienie jest dobre, ale trzeba mieć bardziej mobilnych stoperów. Kamil Glik i Jan Bednarek są dość statyczni. Wydaje mi się, że lepiej pasują do gry czwórką obrońców. To nie w każdym meczu musi być problemem, ale akurat Szwecja ma dwóch bardzo ruchliwych napastników, którzy mogą próbować rozciągać tych trzech stoperów. Widziałem też problemy z wykorzystaniem wahadłowych. Szkoci naciskali na lewego wahadłowego i miał kłopoty. Szwecja też może to wykorzystać.

