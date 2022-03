Najnowsze informacje ws. Krzysztofa Piątka. PZPN ma specjalny plan

- Nasz doktor jest w kontakcie ze specjalistami, którzy mają doświadczenie w leczeniu tego typu ran. W niedzielę mają do nas przyjechać. Krzysiek Piątek będzie miał robione specjalne okłady i zabiegi, które dają nadzieję, że zdąży. Szansa jest, ale wyścig z czasem potrwa do samego końca - mówił w sobotę Jakub Kwiatkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Długa lista problemów Michniewicza. "Będziemy obserwować go z drżącym sercem"

Burza w kadrze. Michniewicz reaguje na chaos ze Świderskim

Krzysztof Piątek kontuzjowany. "Achilles na wierzchu"

W sobotę w sztabie medycznym szanse na to, że Piątek będzie gotowy na Szwecję, oceniano na 50 proc. Czyli i tak o 50 proc. więcej niż po czwartkowym meczu ze Szkocją (1:1), w którym Piątek doznał kontuzji i kiedy wydawało się, że nie ma żadnych szans, by zagrać we wtorek ze Szwecją.

- Krzysiek ma założonych siedem szwów, Achilles na wierzchu. To cud, że zagrał do końca. Na szczęście nie zdjął buta w przerwie meczu, bo gdyby to zrobił, to pewnie już by go nie założył. Był nieświadomy tego, co się wydarzyło, jak to wygląda. Nie wiedział tego nawet w momencie, kiedy po spotkaniu stanął do wywiadu. Dopiero później zobaczyliśmy tę głęboką dość obszerną ranę. I lekarz założył mu szwy - mówił w piątek Michniewicz.

W końcu dobre wieści z kadry. Michniewicz może zacierać ręce

Krzysztof Piątek ze specjalnym opatrunkiem

Na piątkowym treningu w Glasgow selekcjoner miał do dyspozycji tylko jednego zdrowego napastnika - Adama Buksę. Ale na dwa dni przed meczem ze Szwecją sytuacja wygląda lepiej, bo w niedzielę z drużyną na boisku ćwiczył już Robert Lewandowsk. Pojawili się także inni nieobecni w ostatnich dniach - Kamil Glik i Mateusz Wieteska.

Zabrakło Piątka oraz Szymona Żurkowskiego, który ma naciągnięty mięsień przywodziciela. Obaj w niedzielę zostali w hotelu, gdzie Żurkowski miał rehabilitację, a Piątek trenował w siłowni.

- Krzysiek ma na nodze specjalny opatrunek. Plan jest taki, by w poniedziałek wyszedł na trening. Ile procent szans, że ten plan wypali? Wszyscy chcielibyśmy 100 proc., ale zostańmy przy 50. Mamy ponad 48 godzin do meczu. Kadrę na to spotkanie trzeba zgłosić w poniedziałek do północy, więc myślę, że w przypadku Piątka i Żurkowskiego wszystko decydować będzie się do ostatniej chwili - powiedział w niedzielę Kwiatkowski.

Szwedzi alarmują po bombardowaniu Lwowa. "Zagramy 300 km od granicy z Ukrainą"

O specjalnej terapii dla Piątka, który Michniewiczowi bardzo by się przydał w meczu ze Szwedami, pisała wcześniej Interia, a w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" doktor kadry Jacek Jaroszewski wytłumaczył to w ten sposób: - To najnowszej generacji opatrunek próżniowy, który trzykrotnie przyspiesza gojenie rany, można w nim ćwiczyć. To raczej mało znana metoda, rozwiązanie w sporcie niestosowane - przyznał Jaroszewski, ale w niedzielę też nie potrafił przewidzieć, czy terapia przyniesie oczekiwane efekty. Mecz Polska - Szwecja we wtorek o 20.45.