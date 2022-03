Jednoznaczne informacje PZPN ws. występu Lewandowskiego w Polska - Szwecja

Nie o 11 w niedzielę jak pierwotnie planowano, a o 17. Czyli o tej samej godzinie, o której reprezentacja Polski też na Stadionie Śląskim trenowała dzień wcześniej. - W sobotę wieczorem sztab trenerski zadecydował, że lepiej będzie przeprowadzić ten trening po południu, a rano więcej czasu poświęcić na analizę i przygotowanie materiałów na odprawę przed meczem ze Szwecją - wytłumaczył rzecznik kadry Jakub Kwiatkowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Długa lista problemów Michniewicza. "Będziemy obserwować go z drżącym sercem"

Burza w kadrze. Michniewicz reaguje na chaos ze Świderskim

Wiadomo, że dla wszystkich liczy się teraz tylko wtorkowy mecz ze Szwecją. Ale w końcu z kadry płyną dobre wieści, bo od początku zgrupowania Czesław Michniewicz w zasadzie tylko tracił piłkarzy, a teraz kontuzjowani powoli wracają. W niedzielę na Stadionie Śląskim wraz z resztą zespołu trenowali ostatnio nieobecni Mateusz Wieteska, Kamil Glik i Robert Lewandowski.

W niedzielę w hotelu został Krzysztof Piątek, który po meczu ze Szkocją (1:1) ma mocno rozciętą nogę na wysokości ścięgna Achillesa. A także Szymon Żurkowski, który ma naciągnięty mięsień przywodziciela. - Mamy ponad 48 godzin do meczu. Kadrę na to spotkanie trzeba zgłosić w poniedziałek do północy, więc myślę, że wszystko decydować będzie się do ostatniej chwili - powiedział Kwiatkowski o nieobecnych.

"Z Lewandowskim sytuacja jest prosta"

Najbardziej cieszy powrót Lewandowskiego, bo brak kapitana reprezentacji był widoczny nie tylko na treningach, ale przede wszystkim w meczu towarzyskim ze Szkocją. W Glasgow Lewandowski nie był aż tak potrzebny, ale we wtorek w Chorzowie nikt nie wyobraża sobie, by mogło go zabraknąć w spotkaniu, od którego wyniku zależy to czy pod koniec roku kadra poleci do Kataru na mistrzostwa świata.

Lekarz kadry tłumaczy zamieszanie z Karolem Świderskim

Rzecznik kadry cały czas jednak uspokaja. - Z Robertem sytuacja jest prosta. My od dawna wiemy, co mu dolega. Wszyscy, którzy interesują się Bundesligą, też wiedzą, że przyjechał na zgrupowanie kadry z drobnym urazem, którego nabawił się w klubie. Tutaj nic się nie zmieniło. Nie chcemy po prostu go nadmiernie przeciążać. Z naszej perspektywy najważniejsze jest to, by Roberta jak najlepiej przygotować na wtorek. I na tę chwilę nic nie wskazuje, by miał w nim nie zgrać - powiedział w niedzielę Kwiatkowski. Mecz Polska - Szwecja w niedzielę o 20.45.