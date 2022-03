Reprezentacja Polski reaguje na zamieszanie z Karolem Świderskim

Arkadiusz Milik nie zagra ze Szwecją z powodu naderwania mięśnia uda. Występ Krzysztofa Piątka, który ma ranę na ścięgnie Achillesa, stoi pod ogromnym znakiem zapytania. Do tego problemy z kolanem ma także Robert Lewandowski. To wszystko sprawia, że na trzy dni przed barażem o MŚ ze Szwecją jedynym zdrowym napastnikiem w zespole Czesława Michniewicza jest Adam Buksa. Tymczasem Karol Świderski, który został wycofany ze składu w ostatniej chwili z powodu kontuzji mięśniowej, znalazł się w wyjściowym składzie na mecz MLS Charlotte FC - FC Cincinnati. Na dodatek strzelił dwa gole, z czego jeden z nich będzie kandydował do miana gola sezonu.

REKLAMA

Zobacz wideo Długa lista problemów Michniewicza. "Będziemy obserwować go z drżącym sercem"

Cudowne ozdrowienie Świderskiego. Skandal w kadrze. Znamy okoliczności sprawy

Jaroszewski tłumaczy zamieszanie ws. Świderskiego. "Nie jestem zdziwiony, że zagrał"

"Cudowne ozdrowienie" Świderskiego wzbudziło spore kontrowersje. Całą sytuację w rozmowie ze Sport.pl skomentował Czesław Michniewicz. – Medycyna to nie matematyka – powiedział selekcjoner polskiej kadry. Wyjaśnił, że postanowiono odwołać przyjazd Świderskiego, dzień po meczu Charlotte FC z New England Revolution (3:1), w którym Świderski strzelił dwa gole, ale nie dokończył spotkania. Zszedł w 86. minucie z bólem prawego ścięgna podkolanowego. W kadrze było kilku napastników, a Świderski, według klubu, miał pauzować co najmniej tydzień. – To była decyzja na poziomie medycznym – dodał Michniewicz.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" skomentował ją lekarz kadry, Jacek Jaroszewski. Podkreślił on, że cała sprawa jest oceniana z perspektywy tego, że naszych napastników dopadła plaga kontuzji. - W klubie, kiedy czeka cię ważny mecz, leczysz się pięć dni i wychodzisz na mecz, jeśli jesteś czołowym napastnikiem. Tutaj sytuacja wyglądała inaczej. Kiedy usłyszeliśmy o jego urazie, był jednym z pięciu powołanych zawodników do ataku. Zadecydowaliśmy, że po czterech-pięciu dniach bez treningów i tak miałby małe szanse, by zagrać. Teraz sytuacja się zmieniła bo pojawiły się kontuzje, ale wtedy nie dało się tego przewidzieć – powiedział Jaroszewski.

Ekspert nie gryzie się w język po meczu ze Szkocją. "Ten się nie nadaje, a tamten to katastrofa"

Dodał, że występ Świderskiego w meczu ligowym nie jest zaskoczeniem. Polak mógł zdążyć się wykurować, a powoływanie go po tym, jak doznał urazu, było niepotrzebnym ryzykiem biorąc pod uwagę, że oprócz niego było jeszcze czterech napastników. – Nie jestem zdziwiony, że Świderski zagrał w meczu ligowym. Rozmawiałem z nim przed tygodniem, w sobotę. Miał naciągnięty mięsień uda, wiedzieliśmy, że wróci do gry za mniej więcej tydzień. jego przerwa w treningach miała potrwać od czterech do siedmiu dni, na początku nie da się tego tak precyzyjnie określić. Potwierdziło się, po tygodniu zagrał, ale nie oznacza to, że przyjeżdżając na zgrupowanie kadry, też tak szybko wróciłby do zdrowia – stwierdził Jaroszewski.

Karol Świderski byłby teraz bardzo przydatny. Jedynym w pełni zdrowym napastnikiem w kadrze pozostaje Adam Buksa. Już we wtorek Polacy zagrają arcyważny mecz ze Szwecją, który zadecyduje o awansie na mistrzostwa świata w Katarze. Początek spotkania w Chorzowie o godzinie 20:45. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

Szwedzi alarmują po bombardowaniu Lwowa. "Zagramy 300 km od granicy z Ukrainą"