Są bilety na mecz Polska - Szwecja. Przyjezdni zostali na lodzie. Sprytny zabieg PZPN?

Okazuje się, że jest jeszcze szansa na żywo zobaczyć finał baraży o mundial z udziałem biało-czerwonych. Szwedzi mieli przydzieloną pulę 2,5 tysiąca biletów, ale z niej nie skorzystali. Jak ustaliliśmy, bilety te już od tego weekendu trafiają do polskich kibiców. Nad Wisłą to towar mocno deficytowy. Pierwszą pulę wejściówek wystawiono w sobotę - wszystkie zostały sprzedane. Kolejna partia ma być widoczna w systemie biletowym PZPN w niedzielę. Przypomnijmy, że karty wstępu na finał baraży MŚ rozgrywany w Chorzowie związek zaczął sprzedawać 11 marca. Cała pula rozeszła się w kilka godzin jeszcze w nocy. - Dosłownie kilka sztuk dotrwało do rana - mówił nam wtedy Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski. Dlaczego zatem teraz na rynku pojawi się prawie 2,5 tys. wejściówek?

REKLAMA

Zobacz wideo Długa lista problemów Michniewicza. "Będziemy obserwować go z drżącym sercem"

Wzięli tylko 250 biletów

PZPN miał obowiązek przeznaczyć 5 proc. z pojemności stadionu dla fanów gości. To w przeliczeniu na krzesełka około 2500 miejsc. Tak też zrobił. Jeszcze przed startem baraży napisał do federacji czeskiej i szwedzkiej czy te są zainteresowane taką liczbą i poprosił o złożenie konkretnego zamówienia. Czesi od razu przekazali, że skorzystają z wszystkich dostępnych dla nich miejsc, Szwedzki Związek Piłki Nożnej (SvFF) umieścił na swej stronie informacje dla kibiców o zapisach na bilety. Oczywiście były to zamówienia w ciemno, wtedy nikt nie wiedział, kto 29 marca pojedzie do Chorzowa i czy zagra tam towarzysko, czy o mundial. Po pewnym czasie Szwedzki Związek Piłki Nożnej zadeklarował, że kupi 250 biletów. Jak się okazało tylu, kibiców złożyło wówczas zamówienia na wejściówki. Oficjalne zamówienie z taką liczbą poszło do Polski, co równało się z rezygnacją z pełnej puli.

Totalny absurd przed MŚ. FIFA właśnie zmieniła zasady. Zabrakło drużyn do gry

Sprawa biletów powróciła jednak po 24 marca, czyli tuż po wygraniu przez Skandynawów barażu z Czechami (1:0 po dogrywce). Tylko że wtedy na zamówienia było już trochę za późno.

- Problemem dla nas było to, że polska federacja chciała sprzedać nam bilety na finał baraży zanim rozegraliśmy spotkanie z Czechami i nie byliśmy pewni naszego awansu do tej fazy turnieju - mówi nam jeden z pracowników tamtejszego związku odpowiedzialny za bilety. - Nie mogliśmy wtedy zadeklarować, że będzie nam potrzeba 2,5 tys. Wejściówek i kupić tyle biletów w ciemno. Po awansie zapytaliśmy jeszcze PZPN, czy byłaby możliwość, aby pierwotnie przeznaczona dla nas pula biletów trafiła jeszcze do szwedzkich kibiców - dodaje nasz rozmówca.

Szwedzi chcieli, by teraz PZPN sprzedał bilety ich kibicom

- Szwedzka federacja w piątek zapytała nas, czy to my moglibyśmy teraz sprzedać bilety z ich pierwotnej puli szwedzkim kibicom. Przekazaliśmy, że nie mamy takiej technicznej możliwości - mówi Sport.pl Kwiatkowski.

"PZPN stoi na stanowisku, że nie sprzedaje biletów bezpośrednio kibicom drużyn przeciwnych i że muszą być one kolportowane tylko za pośrednictwem federacji rywala" - poinformowała swych fanów SvFF jakby odpierając zapytania, gdzie są bilety na mecz? Teraz zainteresowanie biletami w Szwecji jest duże. "Jeśli pojawią się nowe informacje o sytuacji z biletami natychmiast o tym poinformujemy" - dodano.

- Mamy teraz bardzo dużo zapytań o te bilety. To przecież dla nas najważniejszy mecz tego roku. Tłumaczymy kibicom, że czas na ich zamawianie już minął - mówi nam szwedzki rozmówca. Przyznaje, że oficjalnie na trybunach obiektu w Chorzowie zasiądzie 250 Szwedów, którzy zamówili wejściówki w połowie marca. Dodaje jednak, że trochę Szwedów może przyjechać do Chorzowa szukając szczęścia i próbując kupować bilety z drugiej ręki.

Mecz Polska – Szwecja (wtorek 20.45) może zobaczyć około 54 tysięcy fanów.

Ceny biletów na mecz Polska - Szwecja

Kategoria I - 240 złotych

Kategoria II - 180 złotych

Kategoria III - 120 złotych

Bilet rodzinny (opiekun oraz dziecko do lat 12) - 100 + 60 złotych

Osoba niepełnosprawna (na wózku inwalidzkim z opiekunem) - 90 złotych

Easy Access (osoby ze znaczną niepełnosprawnością z opiekunem) - 90 złotych