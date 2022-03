"Badanie USG potwierdziło naderwanie mięśnia". Koniec marzeń o grze ze Szwecją

To nie był udany debiut Czesława Michniewicza. Wynik meczu ze Szkocją (1:1) jest lepszy niż gra. W dodatku kontuzji nabawili się: Bartosz Salamon, Krzysztof Piątek i Arkadiusz Milik. Ten ostatni zszedł z boiska już w 26. minucie trzymając się za mięsień dwugłowy uda, a wcześniej raptem trzy razy dotknął piłkę. Kibice mieli nadzieje, że Milik będzie mógł zagrać w finale baraży. Ale nic z tego.

- Badanie USG potwierdziło naderwanie mięśnia dwugłowego uda u Arka Milika. Uraz wyklucza występ Arka w meczu ze Szwecją. Zawodnik pozostanie na zgrupowaniu i będzie poddany zabiegom rehabilitacyjnym. Przerwa w grze potrwa ok. 2 tygodni - poinformował Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski.

A co z pozostałymi kontuzjowanymi?

- Bartosz Salamon opuścił zgrupowanie i wyjechał do Włoch na konsultację medyczną uszkodzonego mięśnia przywodziciela. W przypadku Krzyśka Piątka trwa walka z czasem. Sam zawodnik jest zdeterminowany aby móc zagrać w meczu ze Szwecją - dodaje Kwiatkowski.

Spotkanie ze Szwecją odbędzie się już w najbliższy wtorek 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie.

