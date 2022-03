"Wielkość piłki". Szkoci reagują na mecz z Polską. Łączą siły

Debiut Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski pozostawił wiele do życzenia. Biało-czerwoni w kiepskim stylu zremisowali 1:1 ze Szkocją i teraz będą przygotowywać się do finału baraży ze Szwecją. "Dla drużyn grających tak, jak Polska w pierwszej połowie, nie ma miejsca na mundialu" - pisali eksperci na Twitterze. Dodatkowo Polacy stracili Bartosza Salamona, który w wyniku urazu przywodziciela nie zagra ze Szwecją. Boisko z urazem opuścił też Arkadiusz Milik. W piątek okazało, że z gry wypadł także Krzysztof Piątek.

Szkockie media swoją uwagę skupiły jednak na czymś innym niż wyniku spotkania. W pomeczowych relacjach podkreślano, że mecz odbywa się dokładnie miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Zarówno Szkoci, jak i Polacy, mieli rozegrać mecz z innymi zespołami - pierwsi z Ukrainą, a drużyna Michniewicza z Rosją.

Krzysztof Piątek nie zagra ze Szwecją. Sytuacja robi się dramatyczna

Szkoci piszą po meczu z Polską o czymś innym niż wynik

"Daily Record" zwraca uwagę, że obydwa zespoły tym meczem wsparły Ukrainę. - To była noc, w której obydwa zespoły grały bez żadnej presji. Szkoci swój wielki mecz zagrają w czerwcu z Ukrainą, a Polacy za kilka dni w finale baraży. To spotkanie pokazało wielkość piłki, gdy obydwa kraje połączyły się, by wspierać zaatakowaną Ukrainę - napisano w pomeczowej relacji.

"The Sun" podkreśla z kolei, że kibice bardzo mocno wsparli Ukrainę na trybunach stadionu w Glasgow. - Na stadionie pojawiło się mnóstwo flag, szalików i plakatów ze słowami wsparcia. Tym meczem wsparli Ukrainę, dotkniętą wojną, która cierpi po wybuchu rosyjskiej inwazji. Szkocji nie udało się odnieść siódmego zwycięstwa z rzędu, po kontrowersyjnym karnym dla Polaków. Nieudana końcówka nie może jednak zamazać obrazu dobrze zagranego meczu przez Szkotów - podkreślono.

Szkoci nie dowierzają po meczu z Polską. Burza ws. rzutu karnego Piątka

"BBC" zauważa, że Polacy ukradli zwycięstwo Szkotów po kontrowersyjnym rzucie karnym. - Tego wieczoru Szkoci mieli grać z Ukrainą. I wydawało się, że główka Tierneya zrobi różnicę w meczu z Polską, ale Piątek upadł po lekkim szturchnięciu zabrał Szkotom zwycięstwo - podsumowano.

W finale baraży reprezentacja Polski zmierzy się ze Szwedami, którzy po dogrywce pokonali 1:0 Czechów. Mecz Polska - Szwecja odbędzie się 29 marca o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.