Cezary Kulesza wprost przed wielkim meczem ze Szwecją. "Musimy"

Za nami debiut Czesława Michniewicza w roli selekcjonera reprezentacji Polski. Biało-czerwoni zremisowali 1:1 ze Szkocją na Hampden Park dzięki trafieniu Krzysztofa Piątka z rzutu karnego. Bartosz Salamon oraz Arkadiusz Milik nie dograli spotkania do końca z powodu urazów i pewne jest, że ten pierwszy nie zagra w finale baraży. "To nie był udany debiut Czesława Michniewicza. Wynik meczu ze Szkocją (1:1) jest lepszy niż gra" - pisał Dawid Szymczak, dziennikarz Sport.pl przy wystawianiu ocen dla naszych kadrowiczów.

Cezary Kulesza nie może się doczekać meczu ze Szwecją. "Kocioł Czarownic da nam moc"

Cezary Kulesza nie był zadowolony z występu reprezentacji Polski przeciwko Szkocji na Hampden Park w Glasgow. "Trudny mecz ze Szkocją za nami. We wtorek przeciwko Szwecji musimy zagrać zdecydowanie lepiej" - napisał prezes PZPN na Twitterze. Kulesza przyznał też wprost, że nie może doczekać się meczu ze Szwecją na Stadionie Śląskim. "To nasz wielki finał. Wierzę w zespół, liczę na gorącą atmosferę i doping kibiców. 'Kocioł Czarownic' da nam dodatkową moc! Do zobaczenia" - dodał.

Szwecja potrzebowała dogrywki, aby wyeliminować Czechów w półfinale baraży. Ostatecznie kadra prowadzona przez Janne Anderssona wygrała 1:0 po bramce Robina Quaisona w 110. minucie. "Reprezentacji Janne Anderssona rzadko kiedy tak trudno było zaufać, jak w ciągu ostatnich sześciu miesięcy" - oceniała po meczu dziennikarka "Expressen" Therese Stromberg.

Biało-czerwoni będą mieli tym samym okazję na rewanż na Szwedach za porażkę w fazie grupowej Euro 2020. Wtedy Polacy przegrali 2:3 po bramkach Emila Forsberga (dublet) oraz Viktora Claessona. Dla nas dwa gole strzelił Robert Lewandowski.

Mecz Polska - Szwecja odbędzie się we wtorek 29 marca o godzinie 20:45 na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.