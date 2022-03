Reprezentant Polski nie zagra w finale baraży! Potwierdzone

Reprezentacja Polski zremisowała na wyjeździe ze Szkocją 1:1 w debiucie selekcjonera Czesława Michniewicza. Biało-Czerwoni nie zaprezentowali dobrej gry, ale nie to było najgorsze w tym spotkaniu, lecz urazy dwóch podstawowych zawodników reprezentacji.

Występ Salamona w barażu wykluczony, występ Milika pod znakiem zapytania

Jeszcze w pierwszej połowie kontuzji doznali Arkadiusz Milik i Bartosz Salamon. Napastnik Olympique'u Marsylia już w 27. minucie usiadł na murawie, po czym został zmieniony przez Krzysztofa Piątka. Jak się okazało, Milik poczuł ukłucie w mięśniu dwugłowym uda i w piątek przejdzie wszelkie niezbędne badania, które pokażą, czy będzie on zdolny do gry we wtorkowym meczu barażowym.

- To jest uraz, z którym Arek już przyjechał na zgrupowanie. To jest dyskomfort w mięśniu uda. Sam Arek mówi, że nic wielkiego mu się nie stało - mówił po meczu Czesław Michniewicz.

Michniewicz stanął jak wryty. Dwa razy. Kibice w Glasgow chcieli jednak coś innego

Dużo gorzej wygląda sytuacja Bartosza Salamona. Obrońca Lecha w pojedynku ze szkockim rywalem poślizgnął się na mokrej murawie Hampden Park, co zakończyło się dla niego urazem pachwiny. Salamon opuścił plac gry z pomocą lekarzy reprezentacji i od początku jego kontuzja wyglądała na poważniejszą. Potwierdził to po meczu Czesław Michniewicz, mówiąc o naderwaniu mięśnia przywodziciela. Występ Salamona we wtorek jest wykluczony.

Kto zastąpi Salamona? W meczu ze Szkocją swoją szansę otrzymał na pozycji stopera Krystian Bielik z Derby County i to on wydaje się być na dziś faworytem. W przypadku zastąpienia Arkadiusza Milika pewniakiem jest oczywiście Robert Lewandowski, który (na szczęście) mecz na Hampden Park oglądał z ławki rezerwowych.