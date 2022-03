Wojciech Szczęsny nie zagra! Nagła zmiana

Wojciech Szczęsny jest obecnie niepodważalnym numerem jeden w bramce reprezentacji Polski. Golkiper Juventusu miał zaprezentować się w czwartkowym towarzyskim meczu Polski ze Szkocją. Jak jednak podaje "Przegląd Sportowy", 31-latek nie zagra w Glasgow. Miał bowiem zgłosić selekcjonerowi Czesławowi Michniewiczowi, że odczuwa ból.

Niepokojące informacje z obozu reprezentacji Polski. Wojciech Szczęsny narzeka na uraz. Nie zagra ze Szkocją

Szczęsny po przyjeździe na zgrupowanie brał udział we wszystkich zajęciach i treningach. Nic nie wskazywało, że może zmagać się z kontuzją. Sytuacja najprawdopodobniej zmieniła się w ostatniej chwili. Czesław Michniewicz nie chce ryzykować i w czwartek nie skorzysta z usług Szczęsnego.

Szansę gry otrzyma zatem któryś z trójki pozostałych golkiperów powołanych na marcowe mecze reprezentacji Polski. Są to Łukasz Skorupski, Kamil Grabara i Bartłomiej Drągowski. Można zakładać, że w bramce zobaczymy Skorupskiego. Zawodnik FC Bologna przez dłuższy czas był w kadrze bramkarzem numerem trzy (gdy grał jeszcze Łukasz Fabiański). Teraz naturalnie stał się zastępcą Wojciecha Szczęsnego. Skorupski wystąpił we wrześniowym meczu eliminacji do mistrzostw świata, w którym Biało-Czerwoni pokonali na wyjeździe San Marino 7:1.

W czwartkowym meczu ze Szkotami na boisku nie zobaczymy także Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry odpocznie przed meczem barażowym o awans do mistrzostw świata, w którym zmierzymy się z Czechami lub Szwecją. Czesław Michniewicz nie chce ryzykować, że "Lewy" dozna urazu przed tak ważnym meczem. Zwłaszcza, że Szkoci słyną z agresywnej gry.

Mecz Szkocja - Polska rozpocznie się w czwartek o godzinie 20:45 na stadionie Hampden Park w Glasgow. Relacja na żywo w Sport.pl i aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

