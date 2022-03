Rozłożyli Lewandowskiego na czynniki pierwsze. Naprawdę zdradliwa cecha

W czwartek (24 marca) o godzinie 20:45 odbędzie się spotkanie towarzyskie, w którym Szkocja zagra w Glasgow z reprezentacją Polski. Będzie to debiut Czesława Michniewicza w roli selekcjonera i jednocześnie test naszych kadrowiczów przed finałem baraży do mistrzostw świata w Katarze. Za pięć dni odbędzie się arcyważny mecz na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Relację z czwartkowego starcia będzie można śledzić na stronie Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski nie przestaje zaskakiwać. Cudowny rzut do kosza!

Robert Lewandowski największym zagrożeniem. "Wielką siłą jest jego inteligencja"

Robert Lewandowski to bezsprzecznie najlepszy napastnik reprezentacji Polski. Jeden z najlepszych na świecie. Nic dziwnego więc, że Szkoci skupili się na jego charakterystyce i rozłożyli go na czynniki pierwsze. Wszystko wskazuje na to, że prędzej czy później nasz kapitan pojawi się na murawie stadionu Hampden Park.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Wielką siłą Lewandowskiego jest jego inteligencja - zauważa Steven Naismith, jeszcze przed trzema laty czynny piłkarz reprezentacji Szkocji, a dzisiaj jeden z asystentów selekcjonera. Napastnik wyróżnił jedną cechę, która charakteryzuje Roberta Lewandowskiego na boisku.

- Czasem nie ma go w grze przez 60 minut, nie każda akcja idzie przez niego. Wydaje się, że Lewandowski przechodzi obok meczu, a tak naprawdę on po prostu wyczekuje na moment, w którym obrońca się wyłączy. Albo zauważy inną szansę dla siebie i wtedy nagle odzyskuje energię, wraca do świata żywych - dodał Naismith, którego cytuje "Interia Sport".

- [Lewandowski] ma tę inteligencję w sobie. Wie, że nie ma sensu za każdym razem angażować się w pogoń za każdą piłką. Woli wybrać najlepszą z możliwych pozycję na boisku. Jego jakość w końcowej tercji boiska jest wprost zabójcza i dlatego w ostatnich latach jest prawdopodobnie najlepszym piłkarzem świata - zakończył Naismith.

13-latek ma zostać następcą Lewandowskiego. Bayern sporo za niego zapłacił

Dziennikarze zapytali też o Lewandowskiego bramkarza szkockiej kadry, Craiga Gordona. - Jako "dziewiątka" jest w stanie zrobić wszystko. Może strzelać bramki z każdego gatunku. Potrafi utrzymywać się przy piłce, trafiać głową, z dystansu, ma instynkt drapieżnika, dzięki któremu znajduje się we właściwym miejscu - powiedział bramkarz.