Szkocja - Polska. Gdzie i o której oglądać debiut Michniewicza? [TRANSMISJA TV]

To będzie pierwszy mecz reprezentacji Polski od listopada ubiegłego roku. W tym czasie doszło do zmian w sztabie szkoleniowym kadry. Z początkiem 2022 roku Paulo Sousę i jego współpracowników zastąpił Czesław Michniewicz wraz ze swoim zespołem. Szkoleniowiec miał dwa miesiące, aby odpowiednio przygotować się na baraże do mistrzostw świata. Zanim dojdzie do finału, zadebiutuje na ławce trenerskiej w starciu ze Szkocją.

Reprezentacja Polski miała grać z Rosją, a będzie sparing ze Szkocją

Pierwotnie plan był inny. Czesław Michniewicz na swojej pierwszej konferencji prasowej powtarzał o "planie Rosja". Reprezentacja Polski miała bowiem zagrać ze "Sborną" w półfinale baraży do MŚ 2022. 24 lutego Rosja zaatakowała zbrojnie Ukrainę, a FIFA zdecydowała, że musi działać. Podjęto decyzję o zawieszeniu drużyny narodowej Rosji. Biało-czerwoni awansowali więc bezpośrednio do finału.

Reprezentacja Szkocji znalazła się w nieco innej sytuacji. Podobnie jak Polska miała zagrać w półfinale, ale z Ukrainą. Z powodu wojny mecz przełożono na czerwiec. Dlatego też polska i szkocka federacja dogadały się ws. meczu towarzyskiego.

Tak ma wyglądać skład Polski na Szkocję. Michniewicz nie oszczędzi najlepszych

Sparing ze Szkocją będzie szansą na sprawdzenie kilku wariantów gry. Czesław Michniewicz zapowiadał, że w trakcie meczu przeprowadzi sześć zmian, aby mieć pełen obraz gry swoich podopiecznych. W środę do Polski dotarła niepokojąca wieść o możliwym urazie Roberta Lewandowskiego. Kapitan reprezentacji Polski jest bezsprzecznie jednym z najważniejszych zawodników drużyny w kontekście finału baraży. Tego samego dnia w godzinach wieczornych Jakub Kwiatkowski menadżer kadry zapewnił jednak, że wszystko jest pod kontrolą.

Szkocja - Polska. Gdzie i o której obejrzeć mecz towarzyski przed finałem baraży? Transmisja TV, stream online

Mecz Szkocja - Polska odbędzie się w czwartek 24 marca o godzinie 20:45. Transmisję będzie można obejrzeć na antenach Polsat Sport Premium 1, TVP 1, TVP Sport oraz w serwisie sport.tvp.pl. Relacja na żywo będzie dostępna na portalu Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.