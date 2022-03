Były reprezentant Polski apeluje do Michniewicza. Chodzi o Lewandowskiego

- Najpierw z jednym, ale później też z dwoma napastnikami. Czesław Michniewicz chce w czwartek przetestować dwa ustawienia, ale również zapowiada, że potraktuje mecz towarzyski ze Szkocją poważnie. Michniewicz zapowiedział, że wcale nie zamierza w spotkaniu ze Szkocją wystawiać drugiego składu - pisze Bartłomiej Kubiak, dziennikarz Sport.pl.

Zobacz wideo Czesław Michniewicz odkrywa karty. Zaskakujące zmiany w składzie

Jedną z najważniejszych kwestii jest występ Roberta Lewandowskiego na Hampden Park. Czesław Michniewicz jeszcze żartował na ten temat na konferencji prasowej, ale Polak opuścił oficjalny trening z grymasem bólu. Jakub Kwiatkowski szybko uspokoił kibiców i przekazał, że z Lewandowskim wszystko jest w porządku.

Jacek Bąk apeluje do Czesława Michniewicza. Nie chce Lewandowskiego w meczu ze Szkocją

Jacek Bąk rozmawiał z "Faktem" przed meczem ze Szkocją. Były reprezentant Polski postanowił zaapelować do Czesława Michniewicza i prosi go o to, żeby dał Robertowi Lewandowskiemu wolne. - Szkoci to drwale, którzy będą ciąć równo z trawą. Nie zaproszą naszych na herbatkę w Wersalu. Po co Lewandowski ma grać? Licho nie śpi. Wszyscy pamiętamy, jak skończył się występ Roberta przeciwko Andorze - powiedział.

Były piłkarz Lecha Poznań ma też wątpliwości co do tak dużej liczby powołanych zawodników. - Może teraz są takie trendy. Za moich czasów na kadrę przyjeżdżało 20-22 zawodników. Może nowy trener chce poznać zawodników i od razu zbudować szersze zaplecze. Nie ma szans, że w obu meczach zagrają wszyscy, których Michniewicz powołał - dodaje Bąk. Obrońca jest też zadowolony z powołania dla Kamila Grosickiego. - Grosik to Grosik. Na pewno się przyda - stwierdził.

Jacek Bąk docenił też zachowanie Grzegorza Krychowiaka, który został wypożyczony do AEK Ateny i nie będzie grał do końca sezonu w Rosji. - Kozak. Zachował się bardzo odważnie i nie pękł, kiedy Rosjanie nie chcieli go puścić z klubu. Był zdeterminowany i konsekwentny, i ugrał swoje. Grzesiek pokazał, że ma jaja. Rybus, Szymański i Augustyniak pewnie mieli swoje powody i nie mnie ich oceniać - skwitował Bąk.