Alarm w kadrze! Lewandowski zszedł z grymasem bólu tuż przed końcem treningu

- Ale że cały trening otwarty? - nie dowierzali szkoccy dziennikarze, którzy po konferencji prasowej Czesława Michniewicza dowiedzieli się, że środowy trening reprezentacji Polski w całości będzie otwarty dla mediów. No i był. Na murawie Hampden Park pojawili się wszyscy kadrowicze. Selekcjoner nawet nie miał oporów, by podzielić 31 piłkarzy, których zabrał do Glasgow, na trzy zespoły i zarządzić normalne gierki.

REKLAMA

Zobacz wideo Michniewicz dotrzymał słowa. Wielki nieobecny reprezentacji Polski [SPORT.PL LIVE #16]

Pierwsza taka konferencja Michniewicza. "Proszę przekazać kibicom"

Trening potrwał nieco ponad godzinę. Skończył się jednak nieprzyjemnym akcentem, bo boisko z grymasem bólu opuszczał Robert Lewandowski. To już była sama końcówka zajęć. Kapitan reprezentacji Polski skoczył wtedy do główki, zdołał nawet oddać strzał, a później złapał się za prawą nogę.

Lewandowski schodził z boiska wraz z lekarzem kadry Jackiem Jaroszewskim. Zaraz po treningu rzecznik i team manager reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski poinformował, że to nic poważnego, ale chwilę wcześniej wyraz twarzy Lewandowskiego mówił co innego.

Szkoci reagują na przylot Lewandowskiego

- Tak, bierzemy pod uwagę to, by kibice zobaczyli najlepszego piłkarza na świecie - uśmiechnął się Michniewicz po pytaniu od szkockiego dziennikarza, który w środę próbował przekonać selekcjonera reprezentacji Polski, że w czwartek stadion będzie wypełniony i też będzie chciał zobaczyć Lewandowskiego.

- Bierzemy to pod uwagę, ale jeszcze zobaczymy, czy pokaże im się na boisku, czy na ławce rezerwowych. Ale proszę pana, by przekazał kibicom, że Lewandowski w czwartek na pewno pojawi się na stadionie. Że te pieniądze, które zapłacili za bilety, to nie są pieniądze stracone - dodawał Michniewicz.

Czterech Polaków rozpoznanych w Glasgow. "Nikt nie zadał sobie trudu"

O to samo pytali nas wcześniej miejscowi dziennikarze. Właśnie o skład reprezentacji Polski, ale przede wszystkim o występ Lewandowskiego. W środę szkocki "The Times" poświęcił kapitanowi reprezentacji Polski rozkładówkę w gazecie. "Imponujący mistrz czyha na Szkotów" - przestrzegał dziennik przed Lewandowskim i już w pierwszym zdaniu pisał, że to "napastnik kompletny, który nie ma żadnych słabości". Więcej tutaj >>