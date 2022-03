Rywal rozpływa się nad Lewandowskim. "Zupełnie inna klasa". I to porównanie

- Jego sposób, w jaki przez lata dbał o swoje ciało, to zupełnie inna klasa. To oczywiście fenomenalny piłkarz, który nie wstydzi się wchodzić na boisko i zdobywać bramki - wychwala Roberta Lewandowskiego Scott McTominay, reprezentant Szkocji w piłce nożnej.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz odkrywa karty. Zaskakujące zmiany w składzie

"Każdy piłkarz na świecie może spojrzeć na to, w jaki sposób on sam o siebie dba"

Zawodnik Manchesteru United porównał kapitana polskiej drużyny z Cristiano Ronaldo. - Podobnie jak Cristiano, każdy piłkarz na świecie może spojrzeć na to, w jaki sposób on sam o siebie dba. To, co włożysz, przyniesie Ci korzyść. Ciężka praca zawsze się opłaca tym najlepszym piłkarzom - stwierdził 25-latek w rozmowie z "The Independent", który nie ukrywa swojego zachwytu dla Lewandowskiego.

Alarm w kadrze! Lewandowski zszedł z grymasem bólu tuż przed końcem treningu

Defensywny pomocnik "Czerwonych Diabłów" ma nadzieję, że zobaczy snajpera Bayernu Monachium na boisku w meczu Polska - Szkocja. - Jeśli będzie grał, musimy być świadomi jego obecności. Należy mu się pełne uznanie, miał wspaniałą karierę i nadal ją kontynuuje. Długowieczność, z jaką zdobywa bramki, jest absolutnie fantastyczna - podkreślił Szkot.

Na "Lewym" skupiały się też szkockie media. "Imponujący mistrz Robert Lewandowski czyha na Szkotów" - przestrzega przed czwartkowym spotkaniem tamtejszy "The Times". I już w pierwszym zdaniu pisze, że "Lewandowski to napastnik kompletny, który potrafi wszystko i nie ma żadnych słabości".

W tym samym medium możemy przeczytać, jaki podziw Polak wzbudza u innego z piłkarzy reprezentacji Szkocji. - Jako "dziewiątka" może zrobić wszystko. Ma w sobie ten drapieżny instynkt, potrafi strzelać gole z każdej pozycji. Tak naprawdę nie ma żadnych słabości. Dla nas to na pewno będzie ogromne wyzwanie, ale musimy do niego podejść bez strachu - mówi Craig Gordon, który stoi w bramce.

Meczy towarzyski Polski ze Szkocją odbędzie się w czwartek o 20:45 na stadionie w Glasgow. W przyszły wtorek kadra Czesława Michniewicza zmierzy się w finale baraży o awans na mundial w Katarze. Rywalem biało-czerwonych będzie zwycięzca meczu Czechy-Szwecja.