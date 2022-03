Jest faworyt do zastąpienia Krychowiaka. Coraz więcej wątpliwości Michniewicza

Reprezentacja Polski zagra ze Szkocją na Hampden Park przed wtorkowym finałem baraży na Stadionie Śląskim. Czesław Michniewicz ma zatem niewiele czasu na eksperymenty i musi dokonać jak najlepszych decyzji przed decydującym spotkaniem o awans na mistrzostwa świata w Katarze. Przed zgrupowaniem wydawało się, że Michniewicz ma tylko dwa znaki zapytania - na kogo postawić na lewym wahadle i kto powinien dostać szansę w roli półlewego stopera w trójce obrońców. Wątpliwości zdają się jednak rosnąć.

Krychowiak nie jest już pewniakiem Michniewicza? "Trzeci znak zapytania"

Grzegorz Krychowiak jest jednym z zawodników, który skorzystał z nowych przepisów FIFA po wojnie w Ukrainie. Pomocnik reprezentacji Polski został wypożyczony do AEK-u Ateny i zagrał mecz przeciwko PAOK-owi Saloniki (0:1). Krychowiak do tej pory nie występował w meczach o stawkę od początku 2022 roku i to wzbudziło wątpliwości u Czesława Michniewicza. - Wcześniej zakładałem, że Krychowiak jest pewniakiem, ale ta sytuacja na świecie spowodowała, że brakuje mu regularnego grania. Ciężko stwierdzić, w jakiej jest dyspozycji i jestem tego ciekaw wraz z kibicami - mówił selekcjoner na konferencji prasowej.

Michniewicz ma jednak faworyta na finał baraży, w którym Polska zagra ze zwycięzcą spotkania Szwecja - Czechy. - Jeżeli Grzegorz Krychowiak będzie dobrze wyglądał, to zagra w finale baraży - dodał trener. Co zatem z Krystianem Bielikiem? - Sytuacja Bielika jest łatwa i trudna. Jeśli Krychowiak nie będzie gotowy, to szansa dla Krystiana na grę rośnie. Cieszy to, że Krystian wraca do dobrej dyspozycji, myślę, że dojrzał na boisku - przyznał selekcjoner biało-czerwonych. Czesław Michniewicz zdradził, że w przypadku wątpliwości wobec Krychowiaka może też postawić na Jacka Góralskiego.

Michniewicz chciałby dzikiej karty dla Ukrainy na mundial w Katarze. "Wyjątkowa sytuacja"

Dziennik "Belfast Telegraph", że Walijczycy wysłali wniosek do FIFA z przyznaniem Ukrainie dzikiej karty na mistrzostwa świata w Katarze. Co o tym pomyśle sądzi Michniewicz? - Cała sytuacja jest wyjątkowa. Ponad dwa miliony uchodźców przeniosło się teraz do naszego kraju i cały czas im pomagamy. Każdy ukłon w stronę Ukrainy teraz jest ważny. Nie miałbym nic przeciwko, jeśli FIFA dałaby Ukrainie awans do mistrzostw świata - skwitował selekcjoner.

Spotkanie reprezentacji Polski ze Szkocją odbędzie się w czwartek 24 marca o godzinie 20:45. Pięć dni później biało-czerwoni zagrają w finale baraży na Stadionie Śląskim o awans do mistrzostw świata w Katarze. Relacje z obu spotkań możecie śledzić na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.