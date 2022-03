Michniewicz mówi o Szymańskim. Niepokojące słowa. "Znam go bardzo długo"

Sebastian Szymański (Dynamo Moskwa), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Rafał Augustyniak (Urał Jekaterynburg). To trzech kadrowiczów, którzy pomimo napaści na Ukrainę wciąż nie rozwiązali swoich kontraktów z rosyjskimi klubami. - To często nie są sprawy, które da się załatwić w ciągu paru dni czy tygodni - tłumaczył już w środę Robert Lewandowski.

"Podpisujemy się pod słowami Lewandowskiego"

Kapitan reprezentacji Polski w środę pytany był o całą trójkę, ale w czwartek - już na konferencji w Glasgow - selekcjoner Czesław Michniewicz dostał pytanie konkretnie o Szymańskiego. To zrozumiałe, bo pomocnik Dynama to w tej chwili jedyny piłkarz na co dzień grający w Rosji, który przyjechał na marcowe zgrupowanie. Augustyniak nie dostał powołania, Rybus - dostał, ale nie przyleciał do Polski, bo w niedzielę przedstawił pozytywny wynik testu na koronawirusa.

Michniewicz w czwartek swoją wypowiedź na temat Szymańskiego zaczął jednak od przytoczenia słów Lewandowskiego z poprzedniej konferencji. - Podpisujemy się pod jego słowami, że to wszystko nie jest takie łatwe do rozwiązania, jak niektórym może się wydawać - powiedział Michniewicz.

I dodał, że warto zapoznać się także ze słowami Mariusza Piekarskiego. To menedżer Michniewicza, ale też Szymańskiego, który zapowiedział, że pomocnik Dynama najpóźniej latem zmieni klub. - Patrząc na Sebastiana, a znam go bardzo długo, widzę, że jest przybity. Że coś się dzieje. Że on nie ma czystej głowy. To jest cały czas młody człowiek, który jest teraz w trudnym momencie. My mu pomożemy, ale dziś chciałbym już, żebyśmy mówili tylko o piłce i o tym, co nas czeka - przyznał Michniewicz.

Reprezentację Polski czeka teraz spotkanie ze Szkocją - w czwartek o 20.45 na Hampden Park w Glasgow. Znacznie ważniejszy mecz kadra Michniewicza zagra jednak we wtorek. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie powalczy o wyjazd na mundial ze zwycięzcą barażu Szwecja - Czechy.