Mecz z Polską schodzi na dalszy plan. Szkoci czekają na co innego

Miała być Moskwa, będzie Glasgow. Miał być półfinał baraży o awans na mistrzostwa świata, będzie tylko mecz towarzyski. Nie znaczy to jednak, że mecz reprezentacji Polski ze Szkocją nie ma żadnego znaczenia.

Spotkanie w Glasgow ma dać debiutującemu w roli selekcjonera Czesławowi Michniewiczowi odpowiedzi na ostatnie pytania przed decydującym meczem o awans na mundial. Do rywalizacji na Hampden Park poważnie podchodzą też gospodarze, których również czeka walka o bilety do Kataru.

Liga ważniejsza od meczu reprezentacji?

Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że Polacy meczem w Glasgow są bardziej zainteresowani. Szkoci, choć szykują się do walki o mundial, mają swoje problemy, przez co możemy spodziewać się kilku zmian w ich składzie. Chociaż środowy "The Times" poświęcił Robertowi Lewandowskiemu całą stronę, to szkockich kibiców bardziej pochłania to, co dzieje się w ich lidze.

- To bardzo ważny mecz dla Steve'a Clarke'a i na pewno podejdzie do niego poważnie. Zespół nie był ze sobą od listopada i celem zgrupowania oraz samego meczu będzie przywrócenie odpowiedniego rytmu przed czerwcowymi spotkaniami - mówi nam David Friel, dziennikarz "The Scottish Sun".

I dodaje: - Mimo tego spodziewamy się kilku zmian w składzie, bo problemów u nas nie brakuje. Najwięcej jest ich w obronie: kapitan drużyny - Andy Robertson - nie zagra z powodu zakażenia koronawirusem, a kontuzjowani są Scott McKenna, John Souttar i Liam Cooper. Problemy ze zdrowiem miał napastnik - Lyndon Dykes - więc szansę otrzymają pewnie Aaron Hickey z Bolonii i Ross Stewart z Sunderlandu. Trudno przewidzieć ile minut dostanie też środkowy pomocnik Rangersów - Ryan Jack - bo on również niedawno wrócił do gry po kontuzji.

- Oczywiście oczy kibiców i dziennikarzy będą zwrócone na reprezentację, ale mecz z Polską nie budzi takiego zainteresowania jak baraże o awans na mistrzostwa świata. Co więcej, mam wrażenie, że od najbliższego meczu ważniejsze jest to, co dzieje się w naszej lidze. Do końca rozgrywek pozostało tylko siedem kolejek, a Celtic ma zaledwie trzy punkty przewagi nad Rangersami. W kwietniu oba zespoły zagrają ze sobą dwa razy w lidze i raz w pucharze Szkocji, więc mimo że obecnie mamy przerwę na mecze reprezentacji, to rozgrywki krajowe wciąż są wiodącym tematem. Do tego należy dołożyć ćwierćfinał Ligi Europy, w którym Rangersi zagrają z Bragą.

Szkocja czeka na termin meczu z Ukrainą

Plany reprezentacji Szkocji, podobnie jak naszej kadry, uległy zmianie po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. FIFA i UEFA do odwołania wykluczyły rosyjskie zespoły z międzynarodowych rozgrywek, dzięki czemu Polacy bezpośrednio awansowali do finału baraży. Szkoci zaś w półfinale mieli grać z Ukrainą.

Mieli, ale na wniosek tamtejszej federacji mecz został przełożony. Rozgrywki w Ukrainie z oczywistych względów zostały przerwane, a większość tamtejszych zawodników nie ma najmniejszych szans na przygotowanie się do jakiejkolwiek gry.

- Widzimy, co dzieje się w Rosji i jesteśmy myślami z Ukraińcami. Szkocka federacja i władze ligi rozmawiały o zaistniałej sytuacji i podjęły decyzję o zablokowaniu transmisji z rozgrywek do Rosji - mówi Friel.

I dodaje: - Co do przełożenia barażu, to decyzja została przyjęta z pełnym zrozumieniem. To był naturalny ruch. Nie można myśleć o piłce nożnej, kiedy widzisz, co się dzieje w Ukrainie. Nie sądzę, by przełożenie meczu na czerwiec było jakimkolwiek problemem. Oczywiście zawodnicy będą po długim sezonie, ale z drugiej strony w marcu byliby w trakcie intensywnego grania i ich dyspozycja też na pewno nie byłaby idealna.

Na razie nie wiadomo, czy w obliczu trwającej wojny Ukraińcy będą w ogóle w stanie zagrać w czerwcowym terminie. - Na razie trudno przewidzieć, jak to wszystko się potoczy. Szkocka federacja nie naciska, spokojnie czeka na kolejne informacje i zostawia wszystko do decyzji FIFA. To bardzo delikatna sytuacja i nikt nie chce wywierać żadnej presji - podsumowuje Friel.

Mecz Szkocja - Polska w czwartek o 20:45. Relacja na żywo na Sport.pl.