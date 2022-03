Szkoci reagują na przylot Lewandowskiego. Co za słowa, co za zachwyty

"Imponujący mistrz Robert Lewandowski czyha na Szkotów" - przestrzega przed czwartkowym spotkaniem szkocki "The Times". I już w pierwszym zdaniu pisze, że "Lewandowski to napastnik kompletny, który potrafi wszystko i nie ma żadnych słabości".

Szkoci liczą gole i patrzą na nastrój Lewandowskiego

"The Times" poświęca Lewandowskiemu praktycznie całą stronę. Wylicza, że z 45 goli, które strzelił w tym sezonie dla Bayernu, 22 były strzelone prawą nogą, dziewięć lewą, siedem głową i kolejne siedem z rzutów karnych.

Szkoci zwracają także uwagę, że Lewandowski na zgrupowanie kadry przyjechał w dobrym nastroju. Po sobotnim spotkaniu z Unionem Berlin (4:0), w którym strzelił dwa gole. Kolejno 30. i 31. w tym sezonie Bundesligi, co sprawiło, że dogonił legendarnego Gerda Muellera, który ponad 30 bramek zdobywał w pięciu różnych sezonach.

I Lewandowski właśnie do niego dołączył, bo polski napastnik wcześniej barierę 30 bramek przekraczał w Bundeslidze sezonach 2015/16, 2016/17, 2019/20 oraz 2020/21.

"Lewandowski nie ma żadnych słabości"

"Jest tak wszechstronnym i wyjątkowym napastnikiem, że nie ma znaczenia, gdzie się pojawia" - pisze "The Times" i oczywiście przypomina, że w czwartek Lewandowski pojawi się na Hampden Park w Glasgow, gdzie Polska zagra towarzyskie spotkanie ze Szkocją.

"The Times" cytuje też bramkarza reprezentacji Szkocji Craiga Gordona. On także zachwyca się Lewandowskim. - Jako "dziewiątka" może zrobić wszystko. Ma w sobie ten drapieżny instynkt, potrafi strzelać gole z każdej pozycji. Tak naprawdę nie ma żadnych słabości. Dla nas to na pewno będzie ogromne wyzwanie, ale musimy do niego podejść bez strachu - mówi Gordon.

Szkoci nie zakładają, że Lewandowski w czwartek w ogóle może nie wybiec na boisko. A to przecież nie jest wykluczone. - Jeśli chodzi o moje podejście, jestem gotowy do gry. Ale z drugiej strony to trener ma plan i to on na końcu o tym decyduje - powiedział we wtorek Lewandowski, kiedy zapytany został o to, czy w ogóle chce zagrać ze Szkocją.

Lewandowski nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, ale nawiązał do sytuacji sprzed roku. Przypomniał mecz z Andorą (3:0), kiedy nabawił się kontuzji, która kilka dni później wykluczyła go z występu przeciwko Anglii na Wembley (1:2). Teraz kadra też kilka dni później - konkretnie we wtorek - zagra dużo ważniejsze spotkanie. Na Stadionie Śląskim w Chorzowie, gdzie powalczy o wyjazd na mundial ze zwycięzcą barażu Szwecja - Czechy.