"Możesz zmienić jedno wydarzenie". Wawrzyniak odpowiedział. Hit

Wśród wymienionych pojawiły się m.in rzut karny Jakuba Błaszczykowskiego w meczu z Portugalią podczas Euro 2016, brak gry w meczu z Senegalem Wojciecha Szczęsnego czy niezatrudnienie na stanowisku selekcjonera Paulo Sousy.

REKLAMA

Zobacz wideo Największy przegrany zgrupowania? Wawrzyniak ocenia defensywę kadry

Mladenović aż złapał się za głowę. Wawrzyniak reaguje: Sytuacja jest dramatyczna!

Jedną z osób, która wzięła udział w Twitterowej zabawie był Jakub Wawrzyniak. Piłkarz, w swoim stylu odpowiedział na wpis portalu TVP Sport, gdzie w swoim stylu odpowiedział: - Franciszek Smuda zmienia mnie w meczu Polska-Niemcy zaraz po tym jak Kuba Błaszczykowski strzelił bramkę z rzutu karnego na 2-1 - napisał były reprezentant Polski. Wpis byłego piłkarza m.in Lechii Gdańsk czy Legii Warszawa zrobił furorę w sieci.

Przypomnijmy, chodzi o mecz z Niemcami we wrześniu 2011 roku na stadionie w Gdańsku. Polska dwukrotnie obejmowała prowadzenie w tym spotkaniu, dwa razy też traciła. Za drugim razem, w ostatniej sekundzie spotkania Wawrzyniak poślizgnął się w polu karnym i Thomas Müller łatwo go minął, dobiegł do linii końcowej, dośrodkował przed bramkę, a Cacau wyrównał.

Wielkie kontrowersje w meczu na Wembley! Wawrzyniak ocenia Polaków

Na zawodnika spadła fala krytyki, a on sam po latach tak wspominał pamiętną sytuację. - Gdybym miał się przejmować komentarzami internetowymi, to już bym w piłkę nie grał. Po pamiętnym meczu z Niemcami stałem się symbolem wiadomo czego. Nazwisko Wawrzyniak zawsze będzie się kojarzyć z tamtą sytuacją. Mecz z Niemcami, wyjątkowa historia obu krajów i jeszcze doliczony czas gry – to musiało przynieść taki efekt. Gdyby zdarzyło się to w pierwszej minucie i zremisowalibyśmy 2:2, nikt by nie mówił, że to wina Wawrzyniaka. Ale sami widzicie, opowiadam o tym z uśmiechem - mówił w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego". Piłkarz tuż po pamiętnym spotkaniu był jeszcze powoływany do reprezentacji Polski. Zawodnik wystąpił m.in podczas Euro 2016. Trzy lata później zakończył karierę piłkarską.