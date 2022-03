Największa gwiazda rywali nie zagra z Polską. Wcześniej rozmawiał z Lewandowskim

Już w czwartek do gry wraca reprezentacja Polski. W debiucie Czesława Michniewicza polska kadra zagra w meczu towarzyskim ze Szkocją. To właśnie w tym terminie Polacy mieli zagrać pierwszy mecz barażowy o awans na mundial w Katarze, a rywalem miała być Rosja. Została jednak wykluczona po inwazji tego kraju na Ukrainę. Z kolei Szkoci też mieli zagrać w barażach, właśnie z Ukraińcami. To spotkanie zostało przeniesione na inny termin. Mecz odbędzie się w Glasgow.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

Lewandowski zachwycony murawą na Stadionie Śląskim. Porównał ją do Narodowego

Szkoci osłabieni przed meczem z Polską. Nie zagra kapitan

Jak informuje portal scotsman.com, Szkoci do tego spotkania przystąpią bez swojej gwiazdy i kapitana zespołu – Andy'ego Robertsona. Jak poinformowali tamtejsi dziennikarze lewy obrońca Liverpoolu otrzymał dodatni wynik testu na koronawirusa. Robertson do tej pory nie przyjechał w ogóle na zgrupowanie. Robertson w reprezentacji Szkocji zagrał 55 razy. Strzelił trzy gole i zaliczył cztery asysty. W tym sezonie w barwach Liverpoolu zagrał natomiast 34 mecze, w których zdobył jednego gola i asystował aż 13 razy.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Szkoci będą musieli sobie poradzić również bez Lyndona Dykesa, napastnika Queens Park Rangers (29 meczów, dziewięć goli i dwie asysty). On leczy kontuzję i opuścił już sześć ostatnich spotkań. Mimo tego został powołany, ale jego klub nie puścił go na zgrupowanie.

Szkocja przekaże pieniądze na pomoc Ukrainie. To efekt rozmów pomiędzy Lewandowskim a Robertsonem

Kilka dni temu media poinformowały o tym, że Andy Robertson rozmawiał z Robertem Lewandowskim. Obaj kapitanowie wsparli zbiórkę podczas meczu Szkocja - Polska. Szkoci przekażą 10 funtów (około 56 złotych) od każdego sprzedanego biletu, a dodatkowo kibice będą mieli możliwość dokonania dodatkowej wpłaty na pomoc Ukrainie na stronie internetowej federacji.

Lewandowski odniósł się do powołań dla graczy z ligi rosyjskiej. "Świeży temat"

- Jako ojciec przyznam, że obrazki z dziećmi w Ukrainie są bolesne do oglądania. Kiedy poinformowano nas o przełożeniu meczu z Ukrainą, nasza współpraca z Robertem Lewandowskim i całą polską kadrą była oczywista. Mamy nadzieję, że pieniądze zebrane w trakcie meczu pomogą poprawić sytuację uchodźców, a także pomogą w ogromnym wysiłku poczynionym przez UNICEF - powiedział Andrew Robertson, cytowany przez oficjalną stronę Szkockiego Związku Piłki Nożnej.

Mecz Szkocja – Polska odbędzie się w najbliższy czwartek 24 marca. Początek spotkania o godzinie 20:45. Zachęcamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.