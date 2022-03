Nawałka ujawnił, o czym rozmawiał z Michniewiczem. "Ciekawa i treściwa rozmowa"

- To są wyrównane zespoły. Jedna i druga drużyna ma wielu wspaniałych zawodników, którzy grają w europejskich klubach. Patrząc jednak z perspektywy ostatnich meczów, jakie rozegraliśmy ze Szwecją, to chęć rewanżu jest duża. To byłby bodziec, który by u nas na pewno funkcjonował. Natomiast nie ma dla mnie znaczenia to, co działo się kiedyś. Czy dany rywal nam leżał, czy też nie - tak o potencjalnym rywalu w finale baraży wypowiedział się na wtorkowej konferencji prasowej Robert Lewandowski.

Nasz kapitan powiedział, że minimalnie bardziej wolałby zagrać ze Szwecją, ale jego zdania nie podziela były selekcjoner reprezentacji Polski, Adam Nawałka. - Nie można się zastanawiać i wybierać, kto z dwójki Szwecja - Czechy byłby dla nas wygodniejszym rywalem. Musimy być doskonale nastawieni i świetnie przygotowani. Wierzę, że tak będzie, bo znam zawodników i wiem, że są świadomi postawionego przed nimi celu - powiedział w rozmowie z TVP Sport.

Nawałka spotkał się z Michniewiczem

I dodał: - Musimy zrobić wszystko, aby rozstrzygnąć ten baraż na swoją korzyść. Szwedzi i Czesi to silni rywale. Znamy ich mocne strony. Uważam, że z tym potencjałem, jakim dysponujemy i przy wspaniałej publiczności, naszym dwunastym zawodniku, mamy bardzo duże szanse, aby pojechać do Kataru.

Nawałka przyznał, że rozmawiał niedawno z obecnym selekcjonerem. - Rozmawiałem z trenerem Czesławem Michniewiczem. Poruszyliśmy wiele tematów związanych z selekcją, organizacją zgrupowań i doborem zawodników w kluczowych meczach. Myślę, że była to bardzo ciekawa i treściwa rozmowa. Zawsze wychodziłem z założenia, że pewne rzeczy muszą zostać w szatni, dlatego szczegóły zostaną między nami - ujawnił Nawałka.

Mecz Polska - Szwecja/Czechy we wtorek na stadionie śląskim w Chorzowie. Wcześniej, bo w czwartek zagramy mecz towarzyski ze Szwecją.