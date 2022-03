Lewandowski zachwycony murawą na Stadionie Śląskim. Porównał ją do Narodowego

Reprezentanci Polski w Chorzowie przygotowują się do najważniejszego meczu wiosny. 29 marca nasi piłkarze zagrają na Stadionie Śląskim w barażu o awans do mistrzostw świata w Katarze. Ich przeciwnikiem będzie zwycięzca zaplanowanego na 24 marca spotkania Szwecja - Czechy.

Czy Stadion Śląski ma lepszą murawę niż PGE Narodowy? Robert Lewandowski zachwycony

Podczas wtorkowej konferencji prasowej zapytano Roberta Lewandowskiego o jakość murawy na chorzowskim obiekcie. Wszyscy mają bowiem w pamięci fatalny stan murawy na Stadionie Narodowym, który w minionych latach mocno przeszkadzał naszym zawodnikom w bardzo ważnych spotkaniach. Tak było choćby podczas meczu eliminacji do Euro 2020, gdy Biało-Czerwoni podejmowali Słowenię.

Kadra prowadzona wówczas przez Jerzego Brzęczka zwyciężyła 3:2, jednak po meczu więcej niż o wyniku mówiło się właśnie o katastrofalnym stanie boiska, pełnego dziur i piasku. Piłkarze i selekcjoner byli po prostu wściekli.

- Grać na takim boisku to jest sztuka. To nie jest piłka, tylko łyżwiarstwo figurowe. Przez dwa, trzy mecze to było nawet śmieszne, ale teraz jest żałosne. Tutaj się nie da grać w piłkę. Z chęcią zagram jakiś towarzyski mecz na Stadionie Śląskim, żeby wystąpić na normalnym boisku - powiedział wówczas w rozmowie z Polsatem Sport Wojciech Szczęsny.

- Brakowało tylko grabek i łopatki. Z tym trzeba coś zrobić! Na wyjazdach gramy na dużo lepszych murawach. W tych eliminacjach wszędzie była lepsza trawa niż na Narodowym. Mamy taki piękny stadion, jeden z najpiękniejszych w Europie, i beznadziejną trawę. Każdy na nią narzeka - stwierdził natomiast Grzegorz Krychowiak.

- To cud, że przez te wszystkie lata nikomu nic się nie stało. Nie wiem, chyba musi dojść do jakiegoś nieszczęścia, tragedii, żeby w końcu ktoś to zrozumiał i coś z tym zrobił - to natomiast opinia Jerzego Brzęczka.

Zatem czy Polacy mogą liczyć na lepszą murawę na zachwalanym już niemal trzy lata temu przez Wojciecha Szczęsnego Stadionie Śląskim? Zdecydowanie tak, co potwierdza wypowiedź Lewandowskiego.

- Wygląda na bardzo dobrą, przygotowaną. Myślę, że na stan boiska nie będziemy narzekać, nie mamy zamiaru. To murawa na bardzo europejskim poziomie - stwierdził krótko kapitan "Biało-Czerwonych".

W środę reprezentacja Polski wylatuje już do Glasgow na czwartkowy mecz towarzyski ze Szkocją. Po powrocie do kraju piłkarze będą trenować na stadionie Ruchu Chorzów. Na Stadionie Śląskim ponownie pojawią się w poniedziałek na oficjalnym treningu przed meczem barażowym o awans na MŚ.

